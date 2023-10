La Libertas torna a vincere e… convincere: Rieti spazzata via (79-61) al PalaMacchia / Foto

Livorno, 29 ottobre 2023 - Vittoria scaccia crisi della Akern Libertas, capace di piegare la Npc Rieti 79-61. Una partita dominata per lunghi tratti del match, specialmente dal secondo quarto in poi, in cui gli uomini di Andreazza hanno imposto parziali spezza gambe per i laziali allenati da coach Ponticiello. Conquistano punti preziosi per la classifica quindi gli amaranto, che con questo successo provano a lasciarsi alle spalle le 3 sconfitte consecutive nelle prime 5 giornate di regular season. Una vittoria che sia di buon auspicio per la LL, dal momento che già da mercoledì torna al basket giocato per il secondo turno infrasettimanale dei sei totali previsto dal calendario, in trasferta contro Gema Montecatini.

Ma intanto, il film della partita.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto Fantoni (all. Andreazza)

RI: Bacchin, Cavallero, Da Campo, Markovic, Cassar (all. Ponticiello)

Arbitri: Di Franco, Castellano

1QT (14-13)

Spariglia le carte in tavola coach Andreazza. Quintetto inedito in cabina di regia per questo avvio di partita: Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto Fantoni. Quindi l’olandese preferito a Bargnesi. Ponticiello risponde col collaudato starting five Bacchin, Cavallero, Da Campo, Markovic, Cassar. Primi due punti per la Npc Rieti, con Markovic dal mid range (0-2). Fantoni replica con il 2-2. Williams in transizione vola a canestro per il 4-2 LL. Tanti errori e tanti tiri sbagliati, con conseguenti percentuali bassi per questo inizio di partita: 4-4 a metà del primo quarto. Ponticiello opta per la difesa a zona, implementazione tattica che spesso, e in generale, ha spuntato e confuso l’attacco della Libertas. Markovic segna ancora per Rieti (4-6), e su tripla corta di Saccaggi, Del Sole per Rieti punisce la difesa amaranto in contropiede (4-8). Bargnesi entra in campo e spessa il mini break di 0-4 di Rieti e piazza il canestro del 6-8, con 2’46” sul cronometro. Musetto avanti di Rieti che sfrutta le indecisioni difensive della LL: 6-11 e time out Andreazza. Tripla da campione di Saccaggi, usciti dal time out, con la mano in faccia e tiro contestato andato a segno che vae il 9-11. Extra pass dello stesso Saccaggi e tripla dall’angolo di Bargnesi che ribalta il punteggio con 51” dalla fine del primo tempino (12-11). Punteggio al termine del primo quarto che vede la Libertas avanti di una lunghezza (14-13).

2QT (37-27)

Parte forte la Libertas nel secondo quarto, grazie al lungo Fantoni, i ragazzi di Andreazza riescono a piazzare un mini break di 4 punti di fila che porta il punteggio sul 17-13 per gli amaranto. Continua a spingere la LL grazie a Bargnesi, ancora da 3, ancora pescato dall’angolo da Ricci (20-14): Libertas sul +6, massimo vantaggio di serata, fin qui. Fantoni richiamato in panchina perchè al terzo fallo in 13’. Rieti torna sotto e mette la tripla del -1 (20-19). Alza i giri del motore la squadra di Andreazza, più precisa nella circolazione di palla, più famelica a rimbalzo. Il risultato è un pressing crescente in area offensiva che mette alle strette la difesa di coach Ponticiello. Fratto da tre e Tozzi da due contribuiscono all’allungo amaranto dopo 17’ (27-21). Altri 6 punti a stretto giro, su palla recuperata e in transizione, costituiscono la prima vera fiammata LL, che si porta sul +12 a 2’ dall’intervallo lungo (33-21). Dal 20-20 di metà frazione, al 35-22, quindi 15-2 di parziale inferto da Fratto e compagni. Squadre a riposo per l’intervallo lungo sul 37-27 Libertas.

3QT (57-38)

Melchiorri torna a far muovere la retina per Rieti a inizio terzo quarto, a cui risponde Tozzi con tre canestri consecutivi di pregevole fattura. Risultato, 44-29, con la Libertas che prova a prendere il largo. Bomba dal perimetro di Allinei che sfrutta l’extra pass di Ricci per la tripla del 47-29. Altro parziale imponente di 10-2 per gli uomini di Andreazza in meno di 2’. Ponticiello costretto a chiamare time out per spezzare il flow dei colpi della doppia L. Cassar, lungo Rieti (certamente uno dei giocatori più pericolosi a disposizione di Ponticiello), trova la via del canestro per la prima volta in questa partita (47-31). Bomba clamorosa di Saccaggi. La guardia Carrarina piazza una tripla difficilissima, con 3 uomini addosso a pressarlo (50-35). Altra tripla altro giro di Fratto, con la LL sul +18 (55-37) con meno di 2’ da giocare in questo terzo tempino. Punteggio dopo 30’ 57-38.

4QT (79-61)

Piedi a posto, mano educata, seconda tripla di serata per Andrea Saccaggi che porta sul +20 la sua Libertas in avvio di quarto quarto (60-40). Massimo vantaggio (+22) di serata toccato a seguito del canestro di Lucarelli del 62-40. Time out chiamato da Andreazza dopo 5 punti segnati dalla Rieti, per evitare distrazioni o cali tensione. Due punti per l’olandese Williams (64-45). Stupenda combinazione tra Bargnesi che alza la palla per la schiacciata al ferro di Doria Buca, spedito in campo da Andreazza per il garbage time, per far rifiatare il centro titolare Fantoni. Che penetrazione di Williams, autore del canestro del 73-57 che mette in ghiaccio la partita per la Libertas. Punteggio finale, dopo 40’ 79-61.