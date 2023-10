La Libertas trascinata da Lucarelli castiga la Virtus Cassino al PalaMacchia: 75-69

Livorno, 1 ottobre 2023 - La Libertas non fallisce la prima partita della stagione: Virtus Cassino (piegata) e battuta 75-69. Ma che fatica.

La squadra di Andreazza ha dovuto sudare e trovare la forza di ribaltare l’inerzia di una partita tutta in salita prima di guadagnarsi la vittoria. Grande merito del primo successo di regular season lo si deve a Jacopo Lucarelli, mvp assoluto di partita capace di caricarsi sulle spalle da solo la squadra nel momento di massima difficoltà: per lui 25 punti (5/10 da 2, 4/6 da 3 e 3/3 ai liberi). La squadra di Andreazza (espulso per doppio tecnico) si mette così alle spalle un precampionato poco brillante e segnato dagli infortuni.

1QT (22-20)

Andreazza per lo starting five si affida alle solite vecchie certezze: Bargnesi, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni. Auletta per la Virtus Cassino risponde con Gay, Teghini, Bassi, Moreaux, Milosevic, Bassi. Pronti via tripla di Bargnesi ad inaugurare il campionato LL (3-0). Cassino ci impiega quasi 3’ per trovare la via del canestro grazie al 5 Bassi. Prima frazione dettata da tanti tiri presi ma sbagliati da ambo i lati del campo; tanta fisicità in area e ritmi non impossibili. A metà frazione squadre in perfetta parità (7-7, entrambe con il 30% dal campo dopo 5’), ancora troppo prese a studiarsi per le rispettive contromisure. A 4’ dal termine prima rotazioni per Andreazza: in campo l’uomo più atteso per gli amaranto, Leon Williams in cabina di regia al posto di Andrea Bargnesi. I primi punti dell’olandese ex Donar Groningen arrivano dalla lunetta (20-16), dopo il fallo subito in area, a una manciata di minuti dalla fine del primo tempino. Squadre a riposo dopo 10’ sul 22-19 Libertas.

2QT (25-32)

Partita che si impantana nel secondo quarto: Libertas troppo imprecisa, nervosa, con un gioco tutto in salita. Tanti, troppi i tiri sbagliati: dai lay up (facili) mancati in transizione, alle triple andate a vuoto, fino al primo sorpasso Cassino dopo 14’ di gioco (22-25). La LL trova la via del canestro (liberatorio) con Tozzi per il -1 (24-25) con 5’45” sul cronometro. Poche idee e poca organizzazione per la squadra di Andreazza, apparsa in confusione. Un tiro libero e due punti di Tozzi. Questo il (magro bottino) nel secondo quarto per la LL, con un parziale di frazione di 3 a 12. Le percentuali parlano da sole: dopo 20’, 26,9% dal campo con 4 su 15 da 2 e 3 su 11 da tre, solo 5 i rimbalzi offensivi. Squadre all’intervallo lungo sul 25-32, con Cassino sul +7.

Le foto Novi

3QT (44-52)

Fratto in avvio di terzo quarto prova a svegliare i suoi e di prepotenza avanza in area avversaria per i punti 26 e 27 della LL (28-32, dopo il libero addizionale). E’ proprio il giocatore con la canotta numero 4 a caricare la squadra sulle sue spalle, splendido il gancio cielo sul 32-37. Tanto post basso in questa frazione, e manovra poco fluida per gli uomini di Andreazza che provano a rimanere attaccati alla partita affidandosi ai senatori di esperienza della squadra come Fantoni (chiamato agli straordinari in post passo spalle a canestro). La triple di Dincic e di Gay per Cassino dilatano il gap in termini di punteggio a 14’ dalla fine (34-45). Il massimo vantaggio di serata per Cassino arriva sul finire di terzo quarto, in doppia cifra e sul +11 (36-47). Moto d’orgoglio per il finale di terzo quarto degli amaranto con un mini-break di 6-2 in meno di un minuto (42-49) a 50” dallo scadere. Squadre sul 44-52 dopo 30’ di gioco con 12/28 da 2 e 3/17 dal perimetro (33% dal campo).

4QT (75-69)

Fantoni prova a dare inizio alla remuntada amaranto con la schiacciata del 46-52 che inaugura l’ultimo quarto di gioco. Tensione che sale alle stelle negli ultimi minuti, complice la pesantezza di ogni possesso per la LL intenzionata a riacciuffare partita e avversario, e complice anche qualche chiamata arbitrale quantomeno discutibile. Marco Andreazza, coach Libertas, espulso dal campo dopo il doppio tecnico comminato dagli arbitri. Squdra affidata dal vice Venucci per gli ultimi 8’ di gioco. Ricci, dall’angolo, mette la tripla fondamentale del 49-55. Gay controreplica dal perimetro per Cassino (49-58). Torna sotto nel finale la Libertas con due triple dall’angolo e poi con l’appoggio al vetro su due azioni distinte di un Lucarelli incontenibile che riapre di fatto e da solo la partita, fino al controsorpasso LL 66-65 (parziale devastante 17-6). Con 1’50” sul cronometro, squadre sul 69-69, prima dell’ennesima tripla a segno di un Lucarelli in stato di grazia (72-69). Gestione della palla e falli da tramutare in liberi negli ultimi secondi della Libertas, con i ragazzi di Venucci in campo che si avviano verso la prima (sudatissima) vittoria stagionale. 75-69 il risultato finale.

di Francesco Ingardia

Il tabellino

Libertas Livorno - BPC Virtus Cassino 75-69 (22-20, 3-12, 19-20, 31-17)

Libertas Livorno: Jacopo Lucarelli 25 (5/10, 4/6), Francesco Fratto 17 (5/8, 0/5), Tommaso Fantoni 14 (5/7, 0/0), Antonello Ricci 9 (0/1, 2/6), Luca Tozzi 4 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/1, 1/3), Leon Williams 3 (1/1, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/4, 0/4), Gregorio Allinei 0 (0/2, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 - Rimbalzi: 46 14 + 32 (Francesco Fratto 20) - Assist: 19 (Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto, Andrea Bargnesi 4)

BPC Virtus Cassino: Flavio Gay 15 (1/3, 2/11), Melkisedek Moreaux 13 (6/14, 0/2), Michael Teghini 10 (0/3, 2/3), Giulio Candotto 8 (2/3, 0/1), Nemanja Dincic 7 (1/3, 1/1), Jakov Milosevic 6 (1/4, 1/3), Michael Lemmi 6 (1/3, 1/5), Riccardo Bassi 4 (2/4, 0/0), Alessio Truglio 0 (0/0, 0/0), Alessio Macera 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Simone Cavalieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 36 13 + 23 (Michael Lemmi 7) - Assist: 10 (Flavio Gay 3)

Coach Andreazza (video)