La nuova serie B1, due gironi da 18 squadre: Pielle e Libertas saranno insieme nell’Ovest

Livorno, 7 luglio 2023 – Manca soltanto l’ufficialità - che doveva arrivare nella giornata di ieri, a dire il vero -, ma la quadra sull’impianto, struttura e formula della nuova serie B1, o B D’Eccellenza - che dir si voglia - è stata trovata. Compreso la definizione dei gironi, salvo contrordini e cambio di rotta improvvisa.

Due gironi da 18 squadre, Est e Ovest, con Pielle e Libertas inserite nel girone Ovest. Questa la formula preferita rispetto alle altre due ipotesi sul tavolo dei vertici della Lnp, quella dei due gironi Nord-Sud ovvero tre gironi da 12 squadre con una fase a orologio successiva e maggiormente dispendiosa. Girone Est e girone Ovest, dicevamo, con 36 squadre partecipanti e ben 6 retrocessioni a girone. A definire il quadro, pare sia stato un incontro tra società e Lega a Bologna nei giorni scorsi. Stando a quanto appreso, le prime 8 squadre di ogni girone disputeranno play-off a gironi incrociati (le squadre con testa di serie pari del girone est affrontano le teste di serie dispari dell’ovest) con serie al meglio delle 5 gare nei due tabelloni che porteranno 2 squadre in serie A2.

Le squadre dalla 9 alla 13esima posizione si fermano. L’ultima squadra di ciascun girone retrocede in B interregionale. Le squadre dalla 14esima alla 17esima posizione affrontano dei play-out all’interno di ciascun girone, con due ulteriori retrocesse: una per girone. Scorrendo lo ‘smistamento’ delle squadre, appare evidente un principio guida ‘caro’ alla Lnp: «Ottenere il numero più alto di derby, in quanto quelle maggiormente sentite dalle tifoserie, e più remunerative in termini di incassi per le società».

Le livornesi sfideranno da ottobre con l’inizio della regular season altre ‘franchigie’ toscane, piemontesi, lombarde laziali e campane. Anche qui, interessa della Lega nella definizione dei gironi è stata l’accortezza - chiamiamola così - di ridurre quanto possibile i costi delle trasferte evitando accoppiamenti dalla Sicilia al Trentino, per intendersi. PL e LL (ri)troveranno squadre insidiose del calibro di Omegna, Desio, Legnano, Orzinuovi (se non sale in A2 al posto di Trapani causa mancata iscrizione), le due di Montecatini (Gema e Herons) e Piombino.

Non solo, le trasferte più impegnative, in termini di distanza, saranno Avellino, Caserta, Salerno, Rieti, Sant’Antimo e Cassino. Insomma se ancora non fosse chiaro, la B1 Nazionale 2023/24 sarà un campionato livellato verso l’alto. Per non retrocedere, servirà alla Pielle e alla Libertas allestire roster competitivi. Vedremo nelle prossime settimane i movimenti di mercato delle livornesi, in entrata e in uscita.

Francesco Ingardia