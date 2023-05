La Pielle abbatte Langhe Roero (94-64), troverà Mestre nei playoff

Livorno, 7 maggio 2023 - La Pielle fa il suo dovere e (ab)batte in scioltezza Langhe Roero, fanalino di coda di questo girone, col punteggio di 94-64, concludendo la stagione regolare come terza forza del girone A a pari punti 46 con Vigevano, alla luce della vittoria in trasferta, sul parquet di Omegna, della Elachem (e degli scontri diretti in favore del Lomellini).

Questo vuol dire che Cardani e i suoi si qualificano per i playoff accedendo al tabellone 2 , trovando al primo turno Mestre.

Quella contro Langhe Roero è stata una partita oggettivamente a senso unico, che quasi si fa fatica a raccontarne la cronaca play-by-play, come si dice negli States, per un avversario praticamente annichilito e costretto a tirare con percentuali dal campo davvero basse.

Una vittoria schiacciante quella dell’Unicusano, per punti e gioco espresso sul parquet del PalaMacchia, come degna chiusura di questa regular season, davanti ai propri beniamini.

Proprio i tifosi hanno rivolto un pensiero solidale e in supporto a Federico Loschi, l’ala numero 11 biancoblù che a metà settimana è stato protagonista di un bruttissimo infortunio al tendine d’Achille rimediato in amichevole contro Pistoia (formazione di A2) che lo terrà fuori per tutta la post season. Il pensiero, sotto forma di striscione della Curva Sud recitava: «Tipi Loschi tipi tosti, forza Fede».

Primo quarto (30-10)

Pronti via, primi due punti del match per Rubbini in separazione. Mobio, per Alba, ruba palla a D’Ercole e pareggia i conti. Lo Biondo da 3 al 7’ (7-6) cerca di mettere in ritmo la sua Pielle, ora alla ricerca delle giuste misure in attacco e in difesa vista la pesante assenza dell’ala trevigiana.

D’Ercole, nello starting five di Cardani come 1, cerca di smistare gioco e trovare continuità al tiro. Lampi di vera Pielle si vedono già col canestro al 4’ di Lenti, che appoggia facile al tabellone, dopo una bella circolazione di palla di tutto il quintetto in campo. Lo stesso Lenti roccioso in difesa contro il centro piemontese Longo, che dopo la stoppata consente a Lo Biondo di mettere la tripla del 14-08, come primo run positivo dei biancoblù.

Almansi dalla panca dà il suo contributo dal perimetro per la tripla del +11 e poi dalla media distanza per il +13 che di fatto costringe coach Jacomuzzi a chiamare il time out, sul 22-08. Chiusura di quarto impressionante dei ragazzi di Cardani che piazzano un run di 20-0, grazie alle giocate di Almansi e Campori. Decisamente giusto l’approccio alla gara: duri in difesa e puliti in attacco. Paoli da 3 sulla sirena porta la sua Pielle a quota trenta (30-10)

Secondo Quarto (52-24)

Secondo quarto cominciato laddove finito il primo, con Diouf (sul parquet insieme a Lenti) dominante fa il vuoto in area, stoppando e appoggiando al tabellone, autore di cinque punti consecutivi per la Pielle (37-12). Seconda frazione che scorre via veloce con gli ospiti che provano a rimanere agganciati alla partita senza però, tirando con pessime percentuali dal campo, soprattutto dalla lunga distanza.

Il sottomano di D’Ercole, Lenti dal mid range e il jumper di Campori scavano un solco profondissimo del vantaggio piellino, sul +31 (44-15) quando mancano ancora 4’ esatti all’intervallo lungo. La prima tripla dei piemontesi arriva soltanto alla fine del secondo quarto, ben costruita grazie all’extra pass a creare spazio per Makke. Squadre a riposo per il tè (non caldo, viste le temperature praticamente estive) sul 52-24.

Terzo Quarto (72-40)

D’Ercole mette a segno la tripla scaccia pensieri, dopo una circolazione di palla praticamente perfetta della Pielle, a inizio terzo quarto (55-24). Il centro piemontese Longo, messo letteralmente a terra dal muro difensivo innalzato da Giovanni Lenti, è la fotografia plastica del dominio del centro biancoblù in restricted area. Pielle sopra di 30 e in totale controllo della partita (massimo vantaggio sul +39, 70-31).

Terzo quarto che ha visto salire in cattedra sia D’Ercole che Campori. Il primo prendendosi tanti tiri aperti e ben costruiti, ma ancora manca un pò di smalto per l’ex Mens Ana. Campori invece, elemento importante da sottolineare, è apparso molto a suo agio come 3, veloce nelle ripartenze in transizione e efficace in transizione. In chiave playoff lui e Almansi possono rivelarsi come pedine fondamentali per lo scacchiere di coach Cardani. Punteggio dopo 30’ sul 72-40.

Quarto Quarto (94-64)

Di nuovo in campo per gli ultimi dieci minuti di questa regular season e Almansi in scioltezza piazza 5 punti consecutivi portando i suoi a quota 77. Cardani anche per il finale di partita decide di non affidarsi al low management dei titolarissimi, complice anche la profondità del roster che garantisce ampie rotazioni dei quintetti.

Una vera passerella per Lenti e compagni negli ultimi 5 minuti di partita, sostenuti dal caloroso tifo dei Rebels («Sono piellino e me ne vanto»), a suggello di una partita mai in discussione e di una stagione da, ben oltre le più rosee aspettative, protagonista assoluta del girone A. Adesso una settimana per ricaricare le batterie prima di tuffarsi a capofitto nei playoff, dove in gara 1 ad attendere l’Unicusano ci sarà Mestre.

di Francesco Ingardia