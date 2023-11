La Pielle non si ferma più: Desio battuto 86-73

Livorno, 5 novembre 2023 - La Caffè Toscano Pielle Livorno mette le ali e centra il quarto successo consecutivo in campionato, il terzo in 7 giorni, dopo aver archiviato la pratica Desio al PalaMacchia, battuto 86-73, al termine di una partita combattuta e intensa. Una vittoria che vale il primato in classifica del girone, in coabitazione con Herons, a quota 12 punti, con due lunghezze di vantaggio dai cugini rivali della Libertas.

Ora, va detto che era piuttosto alto il coefficiente di difficoltà della partita, principalmente dovuto alle caratteristiche sui generis del roster a disposizione di coach Gallazzi. I due blitz dei lombardi al PalaAllende ai danni della Libertas (ai playoff della scorsa post season, e alla terza giornata di campionato), dimostrano una capacità di resilienza e cattiveria agonistica che non muta a seconda che Desio in casa o in trasferta. Atipico, profondo e imprevedibile il roster di Rimadesio: cabina di regia affidata, in alternanza, ai play Valsecchi e Baldini; temibilissimo l’esterno Sodero (27 a referto contro la Libertas, qualche settimana fa); tuttofare il capitano Mazzoleni, lungo dalle mani educate e dall’intelligenza tattica sopraffina; determinante per gli equilibri di squadra il pivot Maspero. Non finisce qui, poichè a questi si aggiunge un supporting cast di tutto rispetto, da Tornari, Giarelli a Klanskis.

Dal canto suo la Pielle arrivava al match col vento in poppa e con l’umore altissimo, dopo il successo rotondo nel turno infrasettimanale, sempre al PalaMacchia, contro la malcapitata Cassino. Un successo che gli era valso il primato nel girone, visto il passo falso di Herons a Piombino.

Prossimo impegno, domenica 13 novembre ore 20,30 in trasferta contro la temibilissima Legnano di Tommaso Marino.

Ma intanto, rivediamo il film della partita:

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (all. Cardani)

DE: Baldini, Sodero, Klanskis, Mazzoleni, Maspero (all. Gallazzi)

1QT (19-17)

Cardani si affida al solito quintetto base già visto nelle precedenti 7 giornate. In campo dal primo minuto Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani. Desio di coach Gallazzi schiera in campo Baldini, Sodero, Klanskis, Mazzoleni, Maspero, dovendo fare ancora a meno in cabina di regia del play titolare Fumagalli, out per infortunio. Primi due punti della partita per la Pielle, con il pivot Pagani (2-0). 5 punti di fila per Desio che ribalta in punteggio e si porta avanti sul 2-5. Parte forte Desio dal perimetro con la tripla di Sodero (4-8). Canestro di puro agonismo per Lo Biondo, che prima spreca da tre e poi va a rimbalzo offensivo sul suo stesso tiro (6-8). A metà frazione Desio avanti 6-10. Meglio Desio della Pielle in questo primo tempino. La squadra di Gallazzi si porta sul 10-15, sfruttando al meglio la sua atipicità. Qualche palla persa di troppo per i padroni di casa in avvio. Pari 17 in chiusura di frazione, dopo la tripla dall’angolo a segno di capitan Campori per la Pielle. Musetto davanti a 30” dalla fine del primo tempino, grazie al canestro dell’argentino Chiarini che porta avanti la Caffè Toscano. Ritmi altissimi, e bolgia infernale al PalaMacchia, questi gli ingredienti del primo quarto che si chiude 19-17, con la PL sul +2

Le foto Novi

2QT (41-33)

Giarelli pareggia i conti a inizio secondo quarto, col canestro dalla media distanza del pari 19. Ancora Giarelli fa il buono e cattivo tempo, e piazza il canestro del contro sorpasso (19-21). Splendida bomba di Rubbini, che con la mano in faccia di Maspero mette a referto la tripla del 22-21. Partita tiratissima sin qui. Solo retina per la tripla di Maspero, con Desio che non fa scappare via la Pielle (26-24). Giarelli ancora a segno, confeziona il canestro del nuovo pareggio (26-26), che forza il time out chiamato da Marco Cardani. Altro gioiello di Rubbini che dal palleggio si costruisce la tripla del 29-26 a metà frazione esatta. Bell’imbeccata di Laganà che serve un assist al bacio a Diouf che va a segno. Piccolo allungo Pielle, che si porta prima sul +7 con oltre 3’ da giocare (33-26), poi sul +10 dopo i liberi sfruttati in due azioni diverse di Lo Biondo dalla lunetta (36-26). Tripla di vitale importanza quella di Tornari, che rilancia Desio. A lui replica immediatamente Lo Biondo con la tripla del 39-29. Squadre all’intervallo lungo sul 41-33 Pielle, dopo un parziale di frazione di 22-16.

3QT (64-50)

Solo retina e piedi apposto per Max Ferraro, autore in avvio di terzo quadro della tripla del +11 PL (44-33). Davvero bello il reverse di Lo Biondo che sfrutta la rimessa favorevole di Ferraro (46-35). Maspero torna a segnare per Desio (46-37). Grande tripla di Tornari dal palleggio, nonostante la marcatura a uomo di Rubbini (50-39). Nuova tripla per Desio, con Mazzoleni a segno che prova a ricucire il gap creato nel secondo quarto (50-42). Gap che torna subito in doppia cifra con lo canestro PL del nuovo +10 (52-42), arrivati a metà del terzo quarto di gioco. Giocata da tre punti per Mateo Chiarini, 2 punti al ferro dopo la penetrazione a cui si somma il libero addizionale dopo il fallo subito, trasformato dall’argentino (55-43). Massimo vantaggio di serata per la Pielle sin qui, sul +12. Scappa via la Pielle, ora sul +15 con la tripla dall’angolo di Chiarini (57-43). Forzato e inevitabile il time out Desio, prontamente chiamato da coach Gallazzi. Altra tripla altro giro per la Pielle, con Laganà a segno per il canestro del +17 (60-43), e parziale di 10-1 negli ultimi 3’. Gioca in scioltezza adesso la Pielle, consapevole di aver costruito un gap importante. Tripla vitale per Desio per il 62-48, a cui replica Pagani dal ferro (64-48). Punteggio a fine terzo quarto

4QT (86-73)

Diouf segna per la Pielle da sotto al ferro in avvio di quarto quarto (66-50). Desio risponde con la tripla non contestata di Baldini (66-53). Giarelli segna dal mid range il quarto e quinto punto consecutivo per la Rimadesio, ora sotto di 11 lunghezze. Cardani chiama il time out con 8’32” da giocare per scongiurare il rientro degli ospiti in partita. Desio torna prepotentemente sotto e riduce lo svantaggio a singola cifra (66-57). Diouf conquista fallo in area e trasforma entrambi i liberi assegnati: Pielle di nuovo sul +11 (68-57). Tripla micidiale di Valsecchi che ammutolisce per un breve frangente gli oltre 2000 del PalaMacchia (68-60). Capitan Campori nel momento più delicato della partita si carica sulle spalle la Pielle e dopo un preziosissimo recupero in difesa si fa sentire in attacco: a segno con contatto sotto canestro e libero addizionale trasformato. Punti che danno ossigeno alla Pielle, ora sul 71-60. Rubbini accelera, penetra e va a segno (73-60). 5-0 di parziale aperto piazzato dalla Pielle, e Gallazzi che chiama time out quando mancano 5’ esatti alla fine della partita. Chiarini mette il turbo e si fa protagonista di due scorribande a canestro e un floater stupendo, in penetrazione, assolutamente letali (79-64). Non molla Desio, manco per sogno, con Valsecchi autore del canestro del 79-71 con 2’38” da giocare. Time out Cardani, per evitare un finale in volata per la sua Pielle. Tornari però segna due liberi per Desio, che proprio non ne vuole sapere di gettare la spugna (79-73). PalaMacchia in subbuglio dopo il rimbalzo offensivo del piccolo Rubbini, che appoggia al ferro, con fallo subito, il canestro del 82-73 con 1’ esatto sul cronometro prima del triplice fischio. Ultimi 30” di delirio puro al PalaMacchia, complice il canestro ammazza partita di Chiarini con fallo subito. Pielle di nuovo avanti di +11 (84-73). Punteggio finale dopo 40’

di Francesco Ingardia