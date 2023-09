La Pielle sabato a Montecatini: c’è Rieti nel mirino

Livorno, 20 settembre 2023 – Pielle Livorno in campo sabato pomeriggio a Montecatini Terme contro Rieti (ore 18,30) per la fase finale della Supercoppa. Se i ragazzi di Cardani riusciranno a vincere allora disputeranno la finale in programma domenica alle 16.30 con la vincente di Faenza-Ruvo di Puglia.

Le semifinali, in programma sabato 23 e domenica 24 al PalaTerme, saranno disputate in gara unica, con sfide in casa delle squadre con miglior piazzamento nella passata stagione.

Nelle quattro sfide dei quarti sono uscite vincitrici Rieti (76-67 contro Imola), Ruvo di Puglia (che ha battuto Cassino 98-82), Faenza (che ha eliminato San Vendemiano 68-55) e infine la Pielle Livorno, che ha liquidato Piacenza 84-59.

Gli accoppiamenti per le semifinali saranno Npc Rieti-Caffè Toscano Pielle Livorno e Blacks Faenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

I biglietti – E’ attiva la prevendita online dei biglietti per la Final Four di SupercoppaLNP di Montecatini Terme del 23-24 settembre. Solo fino a venerdì 22 la poltroncina bassa a 20euro. Biglietti disponibili su Ticketmaster Italia.