La Pielle scivola al PalaMacchia: perde con Sant’Antimo per 68-75

Livorno, 15 ottobre 2023 - Scivolone Pielle e sconfitta casalinga contro Sant’Antimo per 68-75. Prestazione opaca delle triglie che tirano malissimo dal perimetro con solo 3/26. Gli ospiti invece esiziali nei momenti chiave della partita, sbancano il PalaMacchia dopo un inizio di campionato altalenante. Ecco il film della partita

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (coach Cardani)

SA: Gallo, Mennella,Scali, Kamperidis, Quarisa (coach Gandini)

1QT (22-18)

Solito quintetto anche per questa quarta giornata di campionato per la Pielle. Cardani si affida al più che collaudato quintetto composto da Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani. Sant’Antimo risponde con Gallo, Mennella, Scali, Kamperidis, Quarisa. Pronti via e Pielle arrembante nei primi secondo dopo la palla a due, subito avanti 6-0 (4 dell’argentino Chiarini). Sant’Antimo entra in partita sfruttando i lunghi Kamperidis e Quarisa, a disposizione di coach Gandini, specialmente per la loro fisicità, impattando la partita con fisicità e rimbalzi offensivi. Sorpasso dei partenopei a metà frazione, grazie alla tripla in transizione di Mennella (8-9). Solo retina per la bomba sparata da Ferraro che vale il contro sorpasso PL (11-9). Più che positivo il contributo dato dalla panchina per i biancoblù con Diouf e Laganà protagonisti di fine primo quarto (17-11). Più Pielle che Sant’Antimo sul finire di primo quarto, con Diouf che domina in difesa e un attacco efficace nelle ripartenze, grazie al solito preziosissimo capitan Campori. Pielle avanti di 4 dopo 10’ (22-18).

2QT (37-44)

Trova la via del canestro anche Manna per la PL in avvio di secondo quarto (24-18), con Cardani che si affida ad un quintetto del tutto inedito con Rubbini, Manna, Campori, Laganà, Diouf. Tripla in campo aperto per il capitano di Sant’Antimo Cantone (26-22). Grandissima azione PL in transizione: retina mossa in tre passaggi, tra Lo Biondo ad iniziare l’azione, Laganà a servire l’assist per l’appoggio comodo comodo per Campori. Il capitano infiamma il PalaMacchia con 6’34” da giocare dopo un altro canestro realizzato che segna il massimo vantaggio di serata, per ora: un 31-22 che costringe Baldini a chiamare il time out per cercare di spezzare la fluidità di gioco e i ritmi alti alla partita imposti dai ragazzi di Cardani. Anche Sant’Antimo non è da meno in termini di circolazione palla e prova a ribaltare l’inerzia della partita, uscita dal time out (33-29) con 4’28” da giocare e time out PL chiamato dal coaching staff composto dal duo Cardani-Belletti. Cantone in stato di grazia per i campani e punteggio ribaltato, 33-35 dopo una serie di canestri tutti realizzati dal capitano Cantone. 2-19 il parziale di Geko Psa Sant’Antimo in questo secondo quarto, dal 31-22 PL fino al 33-41. Squadre a riposo dopo 20’ sul 37-44 per gli ospiti.

3QT (52-60)

Subito 7 punti per Sant’Antimo in avvio di terzo quarto che valgono il massimo vantaggio di serata degli ospiti, sul +14 per i ragazzi di Gandini (37-51). Fallosa, stordita e imprecisa la Pielle uscita dagli spogliatoi, che fatica a trovare una chiave di volta giusta per girare l’inerzia della partita a suo favore. Partita sospesa per diversi minuti con lo speaker PL che prega ai tifosi sugli spalti di non lanciare oggetti in campo. A quanto appreso, pare sia arrivato sul parquet un accendino lanciato da un tifoso piellino seduto in gradinata. Gli animi si sono surriscaldati dopo un paio di chiamate arbitrali quantomeno dubbiose, a favore degli ospiti, che hanno fatto infuriare gli oltre 2mila al palazzetto. 39-51 a metà terzo quarto. Moto d’orgoglio della Pielle, una volta ripreso il gioco, che grazie a 5 punti filati prova a chiudere il gap in termini di punteggio. Time out Geko sul 44-52 con 3’42” ancora da giocare nel terzo quarto. Partita riaperta ufficialmente grazie a Pagani che si destreggia in area e piazza il canestro del 48-52. Pielle a -4 e parziale di gioco di 9-1. Kamperidis si accende e non smette di segnare: va 2/2 dalla lunetta, dà ossigeno ai suoi dopo un canestro dalla media e una tripla che annichilisce il PalaMacchia ancora una volta (50-60). 52-60 dopo 30’, Pielle sotto di 8.

4QT (68-75)

Due minuti pieni di retine inviolate nell’ultimo quarto, fino alla tripla di Laganà pescato dall’angolo che vale il 55-60 e una prova di remuntada da parte dei ragazzi di Cardani, che fino a questo momento dal perimetro stanno tirando piuttosto male con un 3/18. Rubbini segna il canestro del -3 (57-60). Pagani comodo comodo dal ferro segna il canestro del -1 (59-60). Dopo 5’ senza segnare, Sant’Antimo si sblocca con un canestro di Dri importantissimo che vale il 60-62. Momenti di vera lotta in campo, con le due squadre che si danno battaglia senza risparmiarsi. Time out Pielle chiamato con 2’56”, e ancora punteggio fermo sul 60-62. Grazie ai liberi però, e a un canestro sotto l’arco, i campani si riportano sul 60-68 a meno di 2’ dalla sirena. Nuovo time out Pielle con 1’49” da giocare. Lo Biondo realizza il canestro del -5 (64-69). Gallo riporta a +7 il vantaggio per Geko, sul 64-71 con 36” da giocare. Pagani non si arrende e segna imbeccato da Ferraro il canestro del 66-71 con 26” da giocare. Si procede time out su time out. La Pielle prova disperatamente a evitare la seconda sconfitta in campionato. 68-73 dopo i liberi di Pagani, con 13” sul cronometro e nuovo time out chiamato da Sant’Antimo. Manna fa fallo su Kamperidis e il greco non perdona: 2/2 dalla lunetta e 68-75 con 5” dalla fine. Niente da fare, punteggio finale 68-75, Pielle ko.

di Francesco Ingardia