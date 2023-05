La Pielle Unicusano non tiene il passo, Mestre fa sua l’apertura in casa: 70-62

Mestre, 14 maggio 2023 – La giornata nera delle livornesi, del basket e del calcio, culmina e finisce con il ko della Pielle rimediato in gara 1 contro la Gemini Mestre per 70-62 in Veneto, in un match valido per le semifinali playoff del tabellone B.

Dopo il 3-1 incassato dal Livorno calcio contro la Pianese, che di fatto fa terminare qui la stagione calcistica degli amaranto e con questa i loro sogni di saltare di categoria assieme ai professionisti di Lega Pro, e dopo la prima sconfitta stagionale in casa per la Libertas (ko in gara 1 per 71-86 contro l’Aurora Desio), anche i ragazzi di Cardani incappano in una sconfitta nella prima gara di questa post-season. Una sconfitta sì, ma non larga nel punteggio.

La partita infatti ha raccontato una Pielle che, nonostante il fattore campo a sfavore e nonostante la perdita illustre di Federico Loschi, operato pochi giorni fa a seguito della rottura del tendine d’Achille rimediata all’ultimo minuto di una amichevole (preparatoria alla partita di stasera) contro Pistoia (formazione di A2), possiamo dire se la sia giocata ad armi pari e con la giusta dose di sfrontatezza, visto il core giovane del roster. Va anche detto che la squadra non si è fatta trovare impreparata o quanto meno non si è fatta intimidire pure dal contesto e dal palazzetto che ha ospitato sia Mestre che l’Unicusano, il Taliercio della Reyer Venezia, cattedrale vera e propria del basket italiano.

La difesa piellina ha fatto del suo meglio nel cercare di contenere i migliori tiratori della compagine veneta, da Conti a Mazzucchelli fino a Bocconcelli. I veneti hanno condotto la gara, e la sua inerzia, praticamente sempre, con un piccolo vantaggio, oscillando dai 4 ai 7 punti, di fatto tenendo sempre vivi i sogni della PL del colpaccio. In grande spolvero per la PL Rubbini, autore di 16 punti con 4 su 9 dalla lunga distanza. Evidentemente però non abbastanza per portare i suoi ad aggiudicarsi gara 1.

Oltre al danno anche la beffa per la Pielle. A soli 43 secondi dalla fine della partita capitan Piazza è crollato a terra dopo un contatto normale di gioco che però ha costretto il giocatore con la casacca numero 13 a un movimento innaturale del ginocchio sinistro. L’espressione dei giocatori attorno a lui e di Cardani arrivato a metà campo per sincerarsi delle condizioni del suo play però non hanno lasciato presagire niente di buono. Molto probabile che per gara 2, che lo ricordiamo si terrà mercoledì sera alle 21 sempre al Taliercio, e quindi in trasferta, la Pielle dovrà rinunciare all’altro senatore del roster. Una vera e propria pioggia sul bagnato, dopo la perdita di Loschi. E si sa, il successo di una squadra nella post season non passa solo ed esclusivamente dai risultati sportivi, dalle prestazioni dei singoli o di gruppo, ma anche dall’integrità e tenuta fisica dei giocatori più talentuosi, quelli che quando la palla si fa pesante e l’aria da playoff irrespirabile, riesco a determinare e fare la differenza.

In ogni caso, la Pielle potrà sfruttare adesso 48 ore piene di riposo prima di tornare in campo mercoledì sera. C’è tutto il tempo per recuperare le energie, analizzare e provare a risolvere ciò che non ha funzionato in gara 1, e per provare a tornare a Livorno con la serie sull’1-1.

IL TABELLINO

Gemini Mestre - Unicusano Pielle Livorno 70-62 (19-11, 12-15, 21-19, 18-17)

Gemini Mestre: Alberto Conti 17 (4/9, 3/8), Andrea Mazzucchelli 16 (2/4, 3/6), Pietro Bocconcelli 12 (3/4, 2/4), Matias Bortolin 10 (5/10, 0/0), Edoardo Caversazio 6 (1/4, 0/2), Fabio Sebastianelli 5 (0/2, 1/1), Nicolo' Pellicano 4 (2/4, 0/1), Manuel Di meco 0 (0/1, 0/1), Tommaso Rossi 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Matias Bortolin 12) - Assist: 19 (Edoardo Caversazio 5).

Unicusano Pielle Livorno: Michele Rubbini 16 (1/2, 4/9), Baye modou Diouf 14 (6/9, 0/0), Andrea Lo biondo 9 (0/1, 3/7), Andrea Piazza 7 (0/3, 2/5), Lorenzo D'ercole 5 (1/2, 1/5), Gian paolo Almansi 5 (1/3, 1/5), Luca Campori 3 (1/3, 0/5), Giovanni Lenti 3 (1/3, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0), Filippo Paoli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Giovanni Lenti 9) - Assist: 15 (Lorenzo D'ercole, Luca Campori 4).