La preparazione del Livorno punta a un ritmo elevato, domenica la Pianese al Picchi

Livorno, 29 marzo 2023 – Allenamento a porte aperte per l’Us Livorno 1915 in vista della sfida contro la Pianese, in programma allo stadio Armando Picchi domenica 2 aprile alle 14,30.

La squadra di Collacchioni si è concentrata su un lavoro prevalentemente aerobico con tanta corsa e lavori personalizzati fisici. Lunghi esercizi anche di possesso palla e in diverse fasi della partita.

Tutto questo per mantenere sempre alto il ritmo di gara e, soprattutto, evitare che le gambe crollino nelle fasi finali della gara. Di fronte agli amaranto infatti ci sarà una squadra in salute e che fa dell’atletismo una delle caratteristiche principali.

Al momento la Pianese si trova al secondo posto in solitaria a -7 punti dall’Arezzo, lanciatissima verso la Serie C. Oltre a uno dei miglior attacchi e delle migliori difese, la squadra di mister Bonuccelli vanta due elementi nei primi dieci posti della classifica cannonieri. Gli attaccanti Damiano Rinaldini e Daniel Kouko sono a pari merito a 11 reti ciascuno (frutto rispettivamente anche di 3 e 4 rigori segnati), seguiti dal trequartista Esmeraldo Kondaj a quota sei gol come il miglior marcatore dell’US Livorno Matteo Frati (2 su rigore). Di poco sotto a quota cinque Lorenzo Lepri e Luca Simeoni.

Gli ospiti, che fuori casa hanno perso soltanto cinque volte, ci mettono circa quarantacinque minuti per "carburare" ed essere molto pericolosi. Su 53 reti totali segnate infatti, 16 sono arrivate nel primo tempo mentre le restanti 35 sono arrivate nella ripresa. Non c’è molta differenza invece per quanto riguarda le reti segnate in casa o trasferta con 29 quelle al Comunale di Piancastagnaio e 22 fuori dalle mura amiche.