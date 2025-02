Libertas, rivoluzione totale: via Andreazza in panchina, ecco Di Carlo. Iozzelli nel management

Livorno, 28 febbraio 2025 – In pochi giorni un’ossatura completamente nuova. E’ rivoluzione totale alla Libertas. La società amaranto, al suo primo anno di Serie A2 dopo la promozione a Roseto lo scorso anno, vive un momento delicatissimo. Il team non gira, lo spettro dei playout è lì a un passo. Si sapeva che ci sarebbero state difficoltà.

Ma adesso è il momento di una scossa. Che intanto arriva a livello societario. Marco Andreazza, l’artefice della promozione, non è più l’allenatore della squadra labronica. Al suo posto Gennaro Di Carlo, tecnico veterano dell'A2, che adesso proverà subito a dare la sua impronta al team. Certo, separarsi da un punto di riferimento come Andreazza non è stato semplice. Lo si capisce anche dall’accorato comunicato societario.

"Libertas Livorno 1947 comunica di aver raggiunto un accordo con il Sig. Marco Andreazza per la risoluzione consensuale del contratto che vincolava le due parti – si legge – Non sarà mai sufficiente alcuna espressione di gratitudine nei confronti di Marco con cui abbiamo condiviso anni indimenticabili, punteggiati da rarissime delusioni e costellati da gioie infinite con la promozione in serie A2”.

Ora però la nuova pagina, con appunto l’ingaggio di Di Carlo. Non finisce qui, perché ieri il rinnovamento ha riguardato anche il management. Giulio Iozzelli, dirigente di lungo corso del basket, diventa consulente sportivo della società amaranto. Non si parla in senso stretto di general manager, ma certo la sua figura sarà decisiva per dare una svolta in termini manageriali. E poi c’è il terzo rinnovamento, quello ai vertici: Marco Benvenuti nei prossimi giorni sarà ufficialmente investito della carica di presidente, con la successione a Consigli che ormai è cosa fatta.

Giorni frenetici, di grandi cambiamenti. Ma ora deve parlare il campo. Le risposte devono arrivare da lì. Domenica 2 marzo alle 18 primo momento verità. Dopo tante sconfitte consecutive con Avellino al PalaMacchia servono i due punti.