Libertas sconfitta: nell’importante sfida salvezza è Cento a passare a Livorno

Livorno, 23 marzo 2025 – La Libertas Livorno lotta ma cede in volata a Cento in un match che valeva tantissimo in ottica salvezza. Gli emiliani guidati da un clamoroso Stacy Davis IV vincono 73-76 e scappano a +4 in classifica, rendendo complicatissima la missione salvezza diretta per gli amaranto.

Una partita equilibrata in cui nessuna delle due squadre ha mai avuto più di sette punti di vantaggio ed in cui entrambe hanno condotto per diversi minuti. Decisivo l’ultimo minuto e mezzo quando una tripla di Davis e un canestro dalla media di tabella di Devoe hanno regalato agli ospiti un margine di 5 punti che i padroni di casa non sono riusciti a ricucire per l’errore da tre di Banks sulla sirena (tripla molto complicata).

Di Carlo conferma il quintetto delle ultime uscite composto da Hooker, Banks, Allinei, Italiano e Buca, ma l’avvio non è buono con Cento che scappa sul +6 (2-8) dopo cinque minuti.

Arriva però la reazione amaranto con Banks, che realizza 6 punti e permette alla Libertas di chiudere il primo parziale sul 15-11. Nel secondo quarto salgono leggermente le percentuali da oltre l’arco, ma la partite resta uno spalla a spalla con molti cambi di vantaggio.

I padroni di casa arrivano al +4 prima di due canestri consecutivi dell’americano Davis IV che fermano il punteggio sul 33-33 all’intervallo lungo. Il terzo parziale è il più complicato per gli amaranto che si trovano a -6 dopo cinque minuti e sono costretti a rincorrere Cento. Con una rubata e appoggio in contropiede Allinei consente alla banda di Di Carlo di chiudere a -3 (50-53) a 10 minuti dalla fine.

L’ultimo quarto inizia con una raffica di triple che lasciano invariato il distacco, fino ad una penetrazione di Davis e un canestro di Berdini che danno il +7 agli emiliani e costringe Di Carlo al time-out.

Una chiacchierata che fa bene agli amaranto che tornano in campo con energia e impatta sul 67-67, prima di una tripla clamorosa di Davis per il nuovo +3 Cento a un minuto dalla fine. Un ultimo minuto con triple e liberi ferma il punteggio sul 73-76 con Banks che fallisce la tripla del pareggio all’ultimo secondo.

Per gli uomini di coach Di Carlo il migliore è Adrian Banks con 23 punti con un ottimo 9/16 al tiro, oltre all’ottima prestazione di Allinei, autore di 15 punti con 3/5 da oltre l’arco. Il dominatore della partita è stato però Davis IV, autore di 34 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 10 falli subiti, per un incredibile 45 di valutazione.

Un ko davanti ad un PalaMacchia sold out che fa malissimo alla Libertas, adesso per evitare i playout agli amaranto serve un mezzo miracolo.

Il tabellino

Bi.Emme Service Libertas Livorno - Sella Cento 73-76 (15-11, 18-22, 17-20, 23-23)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 23 (7/10, 2/6), Gregorio Allinei 15 (3/4, 3/5), Dorin Buca 10 (5/11, 0/0), Nazzareno Italiano 10 (2/3, 2/4), Quinton Hooker 8 (2/5, 1/7), Ariel Filloy 3 (0/1, 1/8), Tommaso Fantoni 3 (1/1, 0/0), Francesco Fratto 1 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Dorin Buca 12) - Assist: 12 (Ariel Filloy 4)

Sella Cento: Stacy Davis iv 34 (8/12, 3/6), Gabe Devoe 16 (5/9, 2/5), Lorenzo Benvenuti 9 (1/2, 2/3), Nicola Berdini 5 (2/5, 0/0), Nicolas Alessandrini 4 (0/2, 1/1), Carlos Delfino 3 (1/5, 0/1), Alessandro Sperduto 3 (0/0, 1/6), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/2), Nicolas Tanfoglio 0 (0/1, 0/0), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Gabe Devoe, Nicola Berdini 8) - Assist: 10 (Stacy Davis iv 4)