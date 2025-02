Basket, terremoto Libertas: Consigli, in minoranza, si dimette. Benvenuti verso la presidenza

Livorno, 25 febbraio 2025 – Libertas Livorno a un punto di svolta. Con una giornata, quella di mercoledì 25 febbraio, frenetica. Durante la quale si è assistito a un vero e proprio terremoto societario. Il presidente Roberto Consigli, l’autore della rinascita, insieme al resto dell’apparato societario, della squadra che fece sognare negli Anni Ottanta si è dimesso con una lettera pubblicata in esclusiva da Quilivorno.

Consigli, presidente da cinque anni, quelli appunto della cavalcata dalla serie C all’A2 conquistata lo scorso anno a Roseto, è stato messo in minoranza dal Consiglio di amministrazione della società. Che sembra deciso a dare una svolta.

Marco Benvenuti, 49 anni. Livornese, è negli Stati Uniti dal 1999

Affidando nei prossimi giorni la presidenza a Marco Benvenuti, figlio dell’ex sindaco Roberto. Italiano, dal ‘99 negli Stati Uniti, Benvenuti, con un recente passato da imprenditore proprio in Usa, Benvenuti in questa stagione è diventato uno dei soci forti della società amaranto. E ora sembra ricevere l’investitura per prenderne le redini.

Ma intanto ci sono le dimissioni di Roberto Consigli. Un fulmine a ciel sereno per molti tifosi, che in questi anni ne hanno apprezzato la passione e la competenza. “Non avrei mai lasciato la società, non mi sarei mai dimesso prima di aver portato a termine le azioni per il rafforzamento della squadra – il senso delle parole di Consigli nella lettera – Ma prendo atto della decisione”.

Un momento sicuramente non semplice per quello che è il presidente dimissionario. Che dice chiaro e tondo che non avrebbe lasciato. Ma le decisioni sembrano prese e il campionato non aspetta. L’incarico a Benvenuti potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’ex imprenditore è diventato da non molto proprietario del Jolly Acli Basket, serie A2 femminile. Per le regole del basket italiano non sussistono comunque incompatibilità tra la proprietà di una squadra femminile e la presidenza di una maschile.

Nella lettera in cui Consigli saluta la città e l’ambiente cita i tanti momenti entusiasmanti di questi cinque anni, non dimenticando, tra gli altri, un pensiero alla colonna del roster Tommaso Fantoni e coach Walter De Raffaele. Adesso sembra aprirsi un capitolo dirigenziale nuovo per la Libertas. Certamente tutto è accaduto molto in fretta. La squadra intanto si prepara a un’altra sfida delicata, quella in trasferta con Cantù di mercoledì 26 febbraio alle 20.30. Poi, domenica, la partita al PalaMacchia contro Avellino. E’ indubbio che l’incubo dei playout aleggia sulla testa del team amaranto. Il tempo per togliersi dal pantano e salvarsi c’è ancora, ma ora servono i due punti dopo una serie di ko.