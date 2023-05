Libertas in cerca della conferma, per la Pielle strada più in salita

Livorno, 18 maggio 2023 – Poche ore per tirare il fiato, poi di nuovo in campo. Libertas e Pielle giocheranno gara 3 dei playoff sabato sera, rispettivamente a Desio e al PalaMacchia contro Mestre. Le due squadre labroniche si presenteranno all’appuntamento in condizioni diverse. Gli amaranto di Andreazza sono sull’1-1, avendo perso gara 1 e vinto gara 2; i biancoblù di Cardani avranno la strada più in salita, avendo perso entrambi i primi due match. Ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Qui Libertas

La Libertas è tornata dopo la vittoria schiacciante in gara 2 su Desio per 89-57. In realtà, non se n’era mai andata. Nella pallacanestro si vince o si perde, soltanto due sono i risultati possibili. E quando si perde, a volte, conta molto più il modo in cui matura un ko piuttosto che i punti a referto, realizzati o subiti. In questo senso, la Libertas vista in gara 1 è stata la rappresentazione plastica di una squadra che aveva bisogno di cadere per poi tornare più forte di prima. Aveva bisogno di prendere contatto e confidenza con un avversario, l’Aurora Desio, sconosciuto fino a quel momento e allenato da un coach, Gallazzi, che ha trasmesso ai suoi ragazzi una pallacanestro ad alto tasso di imprevedibilità, rivelatasi fattore di disorientamento per Fantoni e compagni al PalaMacchia. Sul parquet del PalaTenda di Piombino, però, ogni giocatore con la casacca amaranto è sceso in campo con l’occhio della tigre, consapevole del piano partita da mettere in pratica: la difesa asfissiante, marchio di fabbrica per tutta la regular season della squadra di Andreazza.

«Abbiamo fatto la partita che volevamo - ha dichiarato Andreazza a fine gara -. Avevo detto nelle scorse settimane che la squadra aveva il bisogno di incontrare Desio per comprendere i suoi punti di forza e debolezza, al fine di prendere al più presto le misure. Il risultato di gara-due lo dimostra. Detto questo, gara-tre e quattro saranno capitoli a parte di questa serie. Faccio i complimenti ai ragazzi anche e soprattutto per come hanno gestito psicologicamente l’avvicinamento a gara-due, vivendo le ultime 72 ore senza mai perdere la concentrazione e la serenità. Abbiamo dimostrato di essere una squadra seria, composta da professionisti».

Detto ciò, adesso la serie prosegue sull’1-1, in perfetta parità spostandosi in Brianza, in quel di Desio: «Conterà gestire al meglio l’aspetto emotivo - ha aggiunto -, oltre a quello sportivo, e delle energie. La spunterà chi sarà riuscito ad entrare meglio nella testa dell’avversario. Non so se vinceremo sabato a Desio. Quello che posso dire è che adesso i miei ragazzi conoscono meglio l’avversario e hanno dei punti di riferimento che varranno anche per i prossimi impegni».

Qui Pielle

La Pielle torna a casa, a Livorno, con le ossa piuttosto rotte dalla full immersion veneta di 4 giorni per questo inizio playoff. La vittoria numero due nella serie di Mestre complica maledettamente i piani di Cardani e i suoi. Anzi, le probabilità che sabato, giorno in cui alle 21 al PalaMacchia andrà in scena gara-tre, i ragazzi di Ciocca arrivino in Toscana convinti di chiudere già i conti e chiudere la serie sul 3-0 sono piuttosto alte. Ma questo non significa che il destino della PL sia già scritto. Vero, anzi verissimo, mai come nel terzo quarto di gara-due ha pesato così tanto l’assenza dei senatori della squadra, Loschi e Piazza. La loro gravitas, la loro esperienza, la precisione al tiro di Loschi e la comprensione del gioco di capitan Piazza, con tutta probabilità avrebbero evitato il crollo (fisico e mentale) di una Unicusano che addirittura, con bel gioco e sfrontatezza, era sul +6 a inizio terzo quarto (34-40), approfittando di una Gemini tutt’altro che ingiocabile. Sarà stata poi l’inesperienza di alcuni giovani piellini, vuoi le rotazioni corte effettuate da Cardani avendo a disposizione soltanto 7 giocatori spendibili sul parquet. Sta di fatto che la stessa Pielle, bella, frizzante, e ben messa in campo da coach Cardani (il quale aveva optato per quintetto lungo per ingolfare una difesa a zona di Mestre originariamente pensata per bloccare i tiri dal perimetro), è sparita di colpo, come se qualcuno avesse premuto il tasto ‘off’ del telecomando.

«Vedendo la squadra sul +6, nulla lasciava pensare ad un crollo - ha confessato Marco Cardani, allenatore della PL, a fine gara -. Inspiegabilmente abbiamo cominciato a sbagliare troppo sui rimbalzi difensivi e in attacco, concedendo praterie a Mestre. Troppi errori tutti insieme per poter pensare di vincere». Ma nel basket si sa, basta una scintilla per riaprire una serie, dal 2-0 al 2-1, e chissà che sabato sera, tra le mura amiche del PalaMacchia, la Pielle, spinta dall’amore dei suoi tifosi, riesca a trovare la forza di continuare a vivere il sogno dei playoff. Dopo tutto, se è arrivata alle semifinali per l’A2, un motivo pur ci sarà.

Francesco Ingardia