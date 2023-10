Libertas in crisi, è il terzo ko di fila: Crema vince al PalaMacchia 81-87, gli amaranto escono tra i fischi

Livorno, 22 ottobre 2023 - Terza sconfitta consecutiva della Libertas, fiaccata in casa 81-87 da Crema e fischiata a fine partita dal pubblico presente sugli spalti al PalaMacchia. Dopo Desio e Piombino, anche la Logiman batte la squadra di Andreazza (ancora espulso, per la terza volta consecutiva in casa, il tecnico di Montebelluna), ancora alla ricerca di gioco e soluzioni offensive efficaci per mettersi alle spalle un avvio di campionato tutt’altro che semplice. Ecco il film della partita

Starting five

LL: Bargnesi, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni (coach Andreazza)

CR: Oboe, Ianuale, Stepanovic, Graziani, Tsetserukou (coach Baldiraghi)

1QT(20-30)

Per questa quinta giornata di campionato Andreazza si affida al navigato quintetto composto da Bargnesi, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni. In risposta, starting five giovanissimo per la Logiman Crema di Baldiraghi che si affida a Oboe, Ianuale, Stepanovic, Graziani, Tsetserukou. Pronti via subito 0-4, con i cremaschi che partono forte. E’ Fantoni a sbloccare la Libertas, col canestro del 2-4. Prima tripla di serata per la Logiman segnata da Ianuale (2-7). Crema sul +9 dopo 5’ (2-11), Andreazza chiama costretto a chiamare il primo time out. Esce bene dal time out la LL e Fantoni si fa sentire sotto al ferro (4-11). Trovano il ferro con continuità gli ospiti e Stepanovic piazza 4 punti di fila (complice una palla sanguinosa persa a metà campo dalla LL), per il 6-17 a 3’49” dalla fine del primo tempino: Crema sul +11. Entra forte in partita Williams che nelle rotazioni trova minuti in cabina di regia al posto di Bargnesi. L’olandese è protagonista di 4 punti di fila grazia a una palla rubata ad inizio azione dei cremaschi (12-19). Nuovo allungo degli ospiti con la tripla non contestata da Fantoni di Tsetserukou (14-22), a cui risponde pochi secondi dopo Allinei e Tozzi per la LL (20-24). Clamoroso canestro da metà campo di Oboe dalla sirena che chiude il primo quarto. Crema ha tirato con % monstre in questa frazione con 11/14 dal campo. Punteggio dopo 10’ 20-30.

2QT (36-47)

Inizio di secondo quarto tremendo degli amaranto che subiscono i colpi e le giocate dei ragazzi (tutti del 2000) allenati da coach Baldiraghi. Schiacciata imponente di Carta per Crema ce vale il +12 (22-34). Prova a rispondere a tono la LL con la tripla dall’angolo di Saccaggi del 25-34. A metà frazione punteggio sul 29-38, con la LL che fatica a trovare ritmo e continuità al tiro. Bel canestro in sospensione prima e in contropiede poi di Lucarelli che riaccende il pubblico del PalaMacchia (34-42), quando manca poco meno di 3’ all’intervallo lungo. Tripla non contestata del play Oboe per Crema (36-45) e time out chiamato da Andreazza con 1’28” sul cronometro. Tanti, troppi gli errori in attacco degli amaranto commessi nei primi 20’ di gioco, con Crema che ne approfitta per gestire la partita. Squadre a riposo per l’intervallo lungo sul 36-47, con la Logiman sul +11.

3QT (53-65)

Andreazza cambia quintetto usciti dagli spogliatoi schierando in campo Williams, Ricci, Tozzi, Lucarelli, Fratto. Sprazzi del suo talento lo fa vedere l’olandese Williams con la bella penetrazione in area degli ospiti piazzando il canestro del 38-47. Stepanovic mette la tripla che vale quota 50 punti per Crema in 24’ (38-50). Graziani (ex Pielle, ora alla Logiman) allunga il gap e segna il canestro del +14 (38-52) a metà frazione. Tripla in transizione di Lucarelli imbeccato da Bargnesi dopo la preziosa palla rubata (43-52). Tripla spezzafiato di Graziani che vale il 45-57 e time out LL chiamato da Andreazza. La Libertas perde palla in transizione e viene punita da Crema, con la tripla di Ziviani e il canestro dalla media di Tsetserukou che vale il nuovo -14 (51-65). Squadre sul 53-65 dopo 30’.

4QT (81-87)

Tozzi per la LL segna da 2 e prova a dare inizio alla remuntada amaranto (55-65). Fratto riduce a una cifra il gap di distanza, adesso sul -8 (57-65). Fiammata LL che prosegue con la tripla realizzata da Bargnesi in contropiede, liberissimo dall’angolo (60-65 e parziale di 7-0). Non segna per quasi 5’ Crema, che improvvisamente non trova la via del canestro nel quarto quarto se non dalla lunetta, con un 2/2 che la riporta sul +7 (60-67). Stepanovic riprende la marcia della Logiman con il canestro del 60-69. Fratto risponde nel ribaltamento di fronte (63-69 dopo il canestro dalla media e il libero guadagnato). Fratto prova a caricarsi i suoi sulle spalle, portando la LL sul 67-71 con 2’37” da giocare. Antisportivo carissimo fischiato a Lucarelli che costa due liberi realizzati da Crema, e la tripla a gioco ripreso di Stepanovic che affossa gli amaranto, ora sotto 67-78 con 1’19” da giocare. Tripla di Saccaggi usciti dal time out del -8 (70-78). Tozzi segna 4 di fila e alimenta le speranze della LL, di nuovo sul -5 con 50” rimasti sul cronometro (74-79). Graziani va 1/2 dai liberi (74-80) e Lucarelli mette la tripla del -3 (77-80), Crema si riporta sul +5 ma Lucarelli, ancora protagonista mette la tripla del -2 a 23” dalla fine (80-82). Oboe subisce fallo in area e trasforma due liberi (80-84). Liberi ammazza partita guadagnati dagli ospiti a seguito di antisportivi fischiati dagli arbitri fiaccano definitivamente la Libertas, sconfitta tra i fischi del pubblico del PalaMacchia 81-87.

di Francesco Ingardia

