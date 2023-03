La Libertas Livorno vince anche a Casale (70-82) e mantiene il primo posto

Casale-Libertas

Casale Monferrato (Alessandria), 18 marzo 2023 – La Libertas Maurelli Group Livorno si sbarazza anche della Junior Casale Monferrato in trasferta (70-82) e si mantiene in testa alla classifica del girone A della Serie B da sola, in attesa del match di Pielle Unicusano e Knights Legnano (domenica al PalaMacchia).

La pausa per le Final Four di Coppa Italia non ha fatto male alla squadra di Andreazza, che anche in Piemonte ha fatto valere la sua superiorità. Al riposo sul 38-42, il successo degli amaranto non è mai stato messo in discussione, fatto salvo un momento nel terzo quarto in cui si è arrivati al 61-63. Ma Fantoni & company non hanno mai perso il filo conduttore e hanno portato a casa una vittoria meritata.

La trasferta di Casale era piena zeppa di insidie per vari motivi. Uno: i padroni di casa, classifica alla mano, non avevano nulla da perdere. Due: il PalaEnergica pressoché deserto – eccezion fatta per una folta rappresentanza degli Sbandati – rendeva ovattato il clima della partita. Tre: Casale, dopo aver consultato vetuste enciclopedie del basket – ha difeso 40’ a zona. Insomma: c’erano tutti i presupposti per una serata difficile. La Libertas, invece ha sempre gestito la partita e ha evitato accuratamente la buccia di banana di questa sfida testa-coda. Casale per la verità è stata a lungo in partita e – grazie al tiro da tre – ha quasi sempre rintuzzato i tentativi di fuga degli amaranto. Nel terzo quarto, dopo l’ennesima fuga per la vittoria della Libertas, i rossoblu sono rientrati fino al -2 del 30’ (61-63). Alla lunga però talento, esperienza, peso specifico sotto canestro e difesa arcigna, hanno fanno la differenza e i ragazzi di Andreazza hanno vinto in scioltezza. Note assai positive da capitan Forti (tre triple, otto assist e altrettanti rimbalzi), Fantoni, Fratto e Saccaggi. Per il carrarino 16 punti e quattro canestri da tre punti. Prossimo step, Oleggio domenica al PalaMacchia.

Junior Casale Monferrato-Maurelli Group Libertas Livorno 70-82 (15-16, 23-26, 23-21, 9-19)

Junior Casale Monferrato: Manuel Saladini 14 (4/7, 1/7), Alberto Apuzzo 12 (0/2, 4/7), Valerio Staffieri 11 (1/3, 3/6), Guglielmo De ros 10 (2/7, 2/4), Alessandro Riva 10 (3/6, 0/1), Claudio Negri 7 (2/3, 1/2), Giulio Raiteri 4 (1/2, 0/2), Pietro Avonto 2 (0/1, 0/1), Matteo Ciocca 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Geraci 0 (0/0, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Manuel Saladini 7) - Assist: 15 (Manuel Saladini, Guglielmo De ros 5).

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 20 (7/8, 0/0), Francesco Fratto 14 (5/9, 1/2), Andrea Saccaggi 13 (2/3, 3/5), Francesco Forti 9 (0/1, 3/5), Jacopo Lucarelli 7 (2/4, 1/4), Antonello Ricci 6 (0/4, 2/7), Andrea Sipala 5 (1/4, 1/3), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/2), Constantin Maralossou 3 (0/0, 1/1), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Tommaso Fantoni 9) - Assist: 18 (Francesco Forti 8)