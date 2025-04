Libertas: grande inizio, poi il crollo. Dopo il sorpasso di Banks risponde Cremona

Livorno, 13 aprile 2025 – La Libertas subisce una sconfitta pesantissima in casa della Juvi Cremona e dice probabilmente addio alle speranze di salvezza diretta. Un ko per 107-95 che mette a rischio anche il fattore campo ai playout, dal momento che Cremona sorpassa gli amaranto con questa vittoria e Vigevano può agganciare in caso di vittoria contro Brindisi.

I labronici giocano benissimo solo nel primo parziale, mostrando un gioco spumeggiante, ma poi cedono alla maggiore fisicità e precisione dei lombardi che agganciano nel terzo quarto e non si voltano più indietro.

Troppo netta la differenza a rimbalzo, con un 45-34 che non ha lasciato speranze agli amaranto. Di Carlo sceglie il quintetto che ha ben figurato nelle ultime uscite formato da Hooker, Banks, Allinei, Tozzi e Buca, ottenendo un buon avvio in cui gli amaranto restano sempre avanti.

A metà quarto il cambio di ritmo con la Libertas che piazza un 4-17 di parziale e chiude i migliori primi dieci minuti della stagione sul +16 (17-33). Nel secondo quarto arriva la reazione di Cremona che con 8 punti consecutivi torna subito in singola cifra di svantaggio.

I padroni di casa continuano a inseguire gli amaranto, bravi a ritrovarsi dopo cinque minuti complicati ed a chiudere avanti a metà gara (49-52).

In avvio di terzo parziale Cremona trova il primo vantaggio grazie ad una tripla di Massone, ma Banks e Fantoni riportano avanti la Libertas, agganciata da un altro canestro da tre di Massone sul 62-62.

Da quel momento i lombardi prendono il controllo delle operazioni e chiudono sul 74-67 a dieci dal termine. Nell’ultimo quarto gli amaranto scivolano fino al -9 ma reagiscono e tornano a -1 a 6 minuti dalla fine della partita (81-80).

I padroni di casa però accelerano nuovamente e scappano sul +10 con le triple di Tortu e Polanco, accelerazione a cui gli uomini di Di Carlo non riescono a rispondere e la partita finisce 107-95. Il migliore tra gli amaranto è Adrian Banks, autore di una super prestazione da 32 punti e 5 assist, supportato da un’altra bella prestazione di Allinei (18 punti). Per Cremona sono 5 gli uomini in doppia cifra e l’MVP è Massone con 23 punti e 5 pesantissime triple. Una sconfitta che fa malissimo ma che non deve abbattere la Libertas che nelle prossime due partite deve difendere il fattore campo e preparare al meglio i probabili playout.

Daniele Mazzi