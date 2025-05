Libertas, vittoria oltre l’umano: sotto di 20, poi risale e fa sua gara 2 all’overtime

Livorno, 13 maggio 2025 – Non è sbagliato di parlare di una vittoria che ha del soprannaturale. La Libertas vince in casa gara-2 dei playout contro Nardò. Un successo costruito dopo un primo tempo da incubo, dove la squadra del presidente Benvenuti va sotto di venti contro una Vigevano impressionante per concretezza e percentuali dal campo.

Poi risale, punto dopo punto, impattando sulla parità 94-94 alla sirena dei tempi regolamentari. Un nuovo overtime dunque, dopo i due di gara-1. E’ qui che arrivano le triple decisive. Incredibile, quasi irreale per i quasi quattromila del PalaMacchia. Il tutto senza Hooker: il play amaranto è ai box causa infortunio. Al suo posto un ottimo Bryce Douvier (17 punti alla fine), il “quattro” approdato a Livorno proprio per fungere da sostituto in caso di problemi di uno dei due giocatori Usa.

Raro assistere a un match del genere. E a fine partita ci sono abbracci e lacrime per tutti. La serie è ancora lunghissima, ma mantenere il fattore campo in questa maniera sicuramente può lasciare un segno importante. Il tutto al cospetto di una Vigevano anch’essa squadra vera, dai grandi ritmi, dalle ottime scelte di tiro e con un punto di riferimento non da poco.

Blake Francis, play in certi momenti impossibile da marcare. Che osa, penetra, scarica e si prende responsabilità (4/11 da tre). Artefice della fuga di Vigevano in questa pazza serata, poi si spegne proprio sul più bello. Ma è tutta la Elachem a essere quasi irriconoscibile nell’ultimo quarto. Quello in cui la Libertas, dopo aver recuperato i primi dieci punti nella terza frazione, costruisce la vittoria recuperando gli altri dieci. Una risalita perfetta, come una scalata dell’Everest. Dal campo base alla vetta seguendo un itinerario ben preciso. E con tanti interpreti. Da un Allinei (19 punti) da un paio di mesi in costante crescita, all’esperienza di Filloy (24 punti), mai preziosa come in queste circostanze. Partita anche, comprensibilmente nervosa con un momento di svolta. L’espulsione dell’ala centro Smith per la contemporaneità di un doppio fallo a lui fischiato, antisportivo e tecnico. Circostanza che, da regolamento, prevede la fine della partita per il giocatore sanzionato. Da lì Vigevano perde diverse delle sue soluzioni. Venerdì a Vigevano comincia un altro capitolo, con le due partite in provincia di Pavia (l’altra è domenica). Mercoledì 21 maggio l’eventuale “bella”.

Il tabellino

Bi.Emme Service Libertas Livorno - Elachem Vigevano 1955 105-99 (19-26, 19-32, 25-15, 31-21, 11-5) Bi.Emme Service Libertas Livorno: Ariel Filloy 24 (1/2, 6/10), Adrian Banks 22 (3/8, 2/8), Gregorio Allinei 19 (2/4, 5/8), Brice Douvier 17 (5/8, 1/1), Nazzareno Italiano 8 (1/3, 0/1), Luca Tozzi 6 (1/1, 1/1), Dorin Buca 3 (1/2, 0/0), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/2), Tommaso Fantoni 1 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 27 / 36 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Filippo Spinelli 13) - Assist: 18 (Ariel Filloy 6) Elachem Vigevano 1955: Blake Francis 31 (2/8, 4/11), Gabriele Stefanini 20 (3/5, 1/4), Giacomo Leardini 16 (2/4, 4/5), Andrew david Smith 13 (5/5, 1/2), Tommaso Raspino 7 (1/4, 0/0), Celis Taflaj 5 (0/0, 1/1), Matteo Galassi 3 (0/2, 1/2), Kristofers Strautmanis 2 (1/2, 0/0), Filippo Rossi 2 (0/1, 0/3), Michele Peroni 0 (0/0, 0/2), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 35 / 39 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrew david Smith 9) - Assist: 9 (Matteo Galassi 3) -- Basket playout serie A2, Libertas-Vigevano, gara 2 in diretta https://www.livornotoday.it/sport/basket/live-libertas-livorno-elachem-vigevano-gara2-diretta-risultati-playout-seriea2.html © LivornoToday