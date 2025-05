Una foto, una stagione: Libertas, la salvezza, ancora emozioni. Si lavora per il prossimo anno

Livorno, 23 maggio 2025 - Interno notte, palazzo dello sport di La Spezia. Tre sportivi, tre atleti sono in lacrime. Esausti dopo settimane di adrenalina, di alti e bassi, di lavoro per mantenere l'A2, per raggiungere la salvezza nei playout contro Vigevano. La foto che racconta questo 2024 /2025 della Libertas Livorno è tutta nello scatto realizzato da Alessio Novi e che ha fatto il giro del web. Si vede Banks in lacrime, che scarica la tensione dopo una partita mostruosa da 43 punti.

Con lui ci sono Fratto e Fantoni. Piangono per il traguardo conquistato in un palazzetto che si è trasformato in una bolgia amaranto. In quel campo neutro in cui la Libertas ha dovuto giocare dopo la squalifica del campo per intemperanze dei tifosi contro gli arbitri. Nella serata di giovedì la squadra si è ritrovata con la dirigenza e il presidente Benvenuti per una cena della promozione.

La foto iconica della salvezza della Libertas nel basket di A2: l'abbraccio in lacrime fra Fantoni, Banks e Fratto (Foto Novi)

Poi tutti staccheranno progressivamente e meritatamente la spina per andare in vacanza. Serve uno stacco dopo mesi lunghissimi e faticosi. Il presidente torna invece negli Usa, da dove preparerà il nuovo campionato insieme alla dirigenza.

Sarà alla Summer League di Las Vegas, dove anche le squadre europee, oltre all’Nba, vanno a caccia dei talenti e dei profili giusti per la nuova stagione. Ci sarà da costruire la nuova squadra se Banks, come sembra, chiuderà con il basket giocato. Diverse le tessere che dovranno andare a posto. Intanto in città i tifosi si godono il momento. Un altro anno in A2, sognando un grande campionato.

Un futuro ancora da scrivere. Un’estate durante la quale saranno costruite le fondamenta del team che verrà. Tra i dossier caldi, quello di Bryce Douvier: l’ala forte arrivata a gettone come “assicurazione” per l’eventualità di un infortunio degli americani ha poi dovuto giocare davvero per il forfait di Hooker causa problema al tendine d’achille. Ed è stato la chiave della vittoria, con punti e rimbalzi importantissimi. C’è poi da capire la parte relativa a coach Di Carlo, arrivato in corsa al posto di Andreazza. Resterà? Sono tutti nodi che verranno affrontati nelle prossime settimane.