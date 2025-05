Libertas, un trionfo: sarà ancora A2, vittoria ai playout, retrocede Vigevano

Livorno, 22 maggio 2025 – Finisce con l’eroe della serata che esce zoppicando dal palazzo dello sport di Spezia. Un monumento del basket: Adrian Banks, 43 punti e 39 anni, prende per mano la Libertas in gara-5 e la porta alla tanto sospirata salvezza in A2 contro l’Elachem Vigevano, che retrocede in B. In una serie in cui c’è stato bisogno di cinque partite per decretare il migliore.

Una serie bellissima e drammatica, sempre in equilibrio. Sarebbe ingeneroso dire che Banks ha vinto da solo la decisiva gara-5 giocata a ben 100 km di distanza da Livorno, dopo le intemperanze dei tifosi contro gli arbitri e la squalifica del campo. Ma certo il giocatore originario di Memphis ha lasciato il segno in quella che potrebbe essere la sua partita-testamento, l’ultimo atto di una carriera di grande spessore in Italia.

Tommaso Fantoni, senatore della Libertas, festeggia la vittoria e la salvezza (Foto Novi)

Ci sarà tempo per capirlo. Intanto, finisce 85-77 per Livorno in una partita davvero drammatica quanto a tensione nervosa. Ben oltre i mille i livornesi arrivati in Liguria, circa duecento i tifosi da Vigevano. In campo ci vuole tempo prima che le squadre, contratte, consapevoli della posta in palio, si sciolgano e riescano a trovare la via del canestro in maniera continuativa.

La festa dei livornesi, che invadono il parquet del palazzo di Spezia dopo il finale: la Libertas rimane in A2 (Foto Novi)

Un’ottima prova collettiva per gli amaranto, che reagiscono anche all’espulsione di Italiano, che continua a protestare contro l’arbitro dopo un tecnico e che guadagna, nel primo tempo, gli spogliatoi. E’ anche per mascherare il problema di una rotazione giocoforza più corta che Banks prende con sé la squadra, capendo di essere l’uomo che ha la responsabilità di cambiare la serata.

Ma l’altra pedina fondamentale di questa serie è Bryce Douvier: l’ala forte che ha girato il mondo, approdata a Livorno come “assicurazione” in caso di un infortunio, sembrava fosse destinato a vedere la serie in tribuna. Il problema fisico del play Hooker, che ha finito il campionato prima del tempo per un guaio al tendine di Achille ha portato a un rimescolamento tattico positivo per la squadra. Senza nulla togliere al playmaker che ha condotto la squadra in questo difficilissimo campionato con grandi meriti, i rimbalzi, i punti e la presenza in area di Douvier sono stati un fattore in questa serie (doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi per lui). Partita sempre sul filo dell’equilibrio. Nel finale la Libertas accelera, gestisce e fa sua la gara. Con Banks stoico: ha avuto un problema al tallone. Ha messo al volo del ghiaccio nell’infuocato finale ma ha retto fino all’ultimo. Il popolo amaranto invade il parquet alla sirena e parte la festa. Un filo rosso lega Roseto, la città dove la Libertas ha conquistato l’A2, e La Spezia, dove l’ha mantenuta. E’ passato un anno. Tante cose sono cambiate, tra arrivi e partenze e una presidenza nuova, con l’approdo di Marco Benvenuti, incoronato dal cda dopo il termine dell’era Consigli, e quello di Giulio Iozzelli, consulente tecnico. Nella notte la squadra ha festeggiato a Livorno. Da domani si apre una partita tutta nuova, quella per gettare le basi della squadra che affronterà l’A2 2025 / 2026: l’idea è dare un assetto dirigenziale importante e affrontare quindi le questioni di mercato, tra chi resta e chi parte. Oltre alla questione PalaMacchia: la società ha detto apertamente che punta alla gestione per ammodernarlo e farne un punto di riferimento per i tifosi sempre aperto. Sarà un’estate di lungo lavoro. Ma intanto, come è giusto, squadra e tifosi festeggiano. Con l’esterno del palazzo di La Spezia che si trasforma in una piccola Livorno, tra torce, cori e abbracci degli oltre mille arrivati fin qui.

Il tabellino

Bi.Emme Service Libertas Livorno - Elachem Vigevano 1955 85-77 (18-25, 24-14, 21-22, 22-16)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 43 (5/8, 5/11), Bryce Douvier 19 (6/8, 1/1), Luca Tozzi 10 (3/4, 0/1), Tommaso Fantoni 6 (2/5, 0/0), Gregorio Allinei 4 (1/1, 0/5), Andrea Bargnesi 3 (0/2, 1/2), Ariel Filloy 0 (0/2, 0/3), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/0), Dorin Buca 0 (0/0, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 39 - Rimbalzi: 46 9 + 37 (Bryce Douvier 12) - Assist: 12 (Adrian Banks 4)

Elachem Vigevano 1955: Blake Francis 24 (3/7, 3/10), Gabriele Stefanini 16 (3/7, 2/4), Kristofers Strautmanis 9 (4/5, 0/0), Matteo Galassi 7 (2/2, 1/3), Giacomo Leardini 5 (1/3, 1/5), Filippo Rossi 5 (0/3, 0/1), Tommaso Raspino 4 (2/4, 0/0), Celis Taflaj 4 (2/5, 0/2), Michele Peroni 3 (0/0, 1/5), Andrew david Smith 0 (0/1, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Filippo Rossi 10) - Assist: 6 (Blake Francis 2)