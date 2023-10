Libertas, primo ko in una serata in cui va davvero tutto alla rovescia. Desio fa il colpaccio al PalaMacchia: 77-82

Livorno, 11 ottobre 2023 - Prima sconfitta in campionato per la Libertas. Desio sbanca il PalaMacchia vincendo 77-82 e conquista due preziosissimi punti in campionato. Serata no quella di Fantoni e compagni, apparsi con poche idee, fuori giri e fuori ritmo a dispetto di una Rimadesio giunta a Livorno con la sfrontatezza di chi non aveva i pronostici a favore, confermandosi avversario indigesto dopo la serie playoff vinta solo a gara5 nella passata stagione. Domenica 15 ottobre nuova occasione per rifarsi in un derby delicatissimo al PalaTenda di Piombino contro la Solbat (palla a due ore 18). Intanto, rivediamo il film della partita.

Le foto Novi

STARTING FIVE LL: Bargnesi, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni (coach Andreazza) DE: Sodero, Baldini, Klanskis, Maspero, Mazzoleni (coach Gallazzi) Arbitri: Alessi, Di Mauro

1QT (16-20)

Anche per questa giornata, la terza, coach Andreazza si affida ai fedelissimi per lo starting five. Quintetto affiatato composto da Bargnesi, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni. Desio risponde con: Sodero, Baldini, Klanskis, Maspero, Mazzoleni. Terrificante avvio della Libertas però, dopo lo 0-7 pronti via inferto dagli uomini di Gallazzo. Timeout obbligato chiamato da Andreazza per rimettere i suoi in carreggiata con 6’54” sul cronometro. E’ Bargnesi a muovere per primo la retina amaranto, usciti dal time out (2-7). 4-11 il punteggio a metà ripresa. Stupendo reverse di Ricci che mette in ritmo i suoi compagni (6-11). Lo dimostra la bella giocata di Tozzi che sfrutta il 2+1 dalla lunetta (9-11). Riscappa sul +4 Desio grazie a Gianelli, spina nel fianco della difesa LL da quando uscito dalla panchina (11-15). Primo tempino che si chiude sul 16-20 per Desio.

2QT (36-43)

Libertas costretta a rincorrere anche nel secondo quarto, complice belle giocate offensive dei rivali, con la tripla di Sodero che vale il +7 desio (18-25). Di pregevole fattura la penetrazione di Allinei in area Desio, per il canestro che vale il 20-27. Lucarelli riduce a 6 lo svantaggio realizzando uno dei due liberi assegnati dagli arbitri (21-27). Sempre Allinei, dalla lunetta, realizza i due liberi a disposizione dopo il brutto fallo subito da Mazzoleni (23-27). Clamorosa tripla di Amos Ricci pescato all’angolo, per la tripla del -1 (26-27) a cui prontamente replica Valsecchi dal perimetro per Desio (26-30). Lady un vincente di Bargnesi per il -2 (28-30). Liberissima di segnare Desio, si riporta sul +7 dopo la tripla troppo aperta lasciata a Sodero imbeccato da Mazzoleni (28-35). Time out Libertas con 3’33” da giocare. Fantoni prima e Fratto poi spezzano il parziale di 0-6 inferto da Desio in questo secondo quarto (32-36), rimanendo di fatto perfettamente in partita. Clamorosa tripla di Maspero con la mano in faccia, cadendo all’indietro, che riporta Desio sul +7 (32-39). Squadre all’intervallo lungo sul 36-43 Desio.

3QT (55-70)

Aumenta il divario in termini di punteggio con Desio che si porta sul +9 grazie al canestro di Baldini realizzato al rientro delle squadre in campo (36-45). Vantaggio per i brianzoli in doppia cifra, sul +13, per il tiro realizzato in area da Sodero che vale il 36-49. Tripla di Bargnesi che prova a mettere in ritmo i suoi compagni, ma Sodero castiga la difesa LL con l’ennesima tripla di serata (39-51). In enorme difficoltà la difesa LL nel terzo quarto, con Desio che acuisce il vantaggio fino al +17 (39-55) dopo 24’. Espulsione diretta per Andreazza, la seconda per lui in tre partite (espulso per doppio tecnico all’esordio contro Cassino), per decisione degli arbitri, condannando proteste plateali dalla panchina per l’arbitraggio. 44-63 il punteggio, con 4’25” da giocare. Maspero punisce la confusione difensiva LL e porta i suoi sul +20 (46-66). Dopo Andreazza espulso anche Ricci. Fratto prova ad alimentare una speranza di remuntada per i suoi, con la tripla del 53-69. Ma è dura, durissima ribaltare il risultato. Dopo 30’ di gioco squadre sul 55-70 Desio

4QT (77-82)

Ci prova davvero la Libertas a rientrare in partita nell’ultimo quarto. Dimezzato lo svantaggio grazie al canestro di Saccaggi, uno degli uomini più importanti degli amaranto (60-70) dopo 32’. Contro reazione Desio che si porta nuovamente sul +15 con 6’27” alla fine della partita. Prima sconfitta stagionale che si avvicina, col timeout chiamato per la Libertas dal vice Venucci sul 64-77 con 3’25” da giocare. Cronometro che scorre via veloce, con gli amaranto senza ossigeno e benzina nelle gambe per provare a evitare la sconfitta. Effettivamente una frazione della Libertas, ma solo per le statistiche (20-11 il parziale del quarto tempino). Punteggio finale 77-82 per Desio.

di Francesco Ingardia