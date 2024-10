Libertas, sconfitta netta in trasferta a Rieti: gli amaranto crollano 97-78

Rieti, 27 ottobre 2024 – Sconfitta netta 97-78 per la Libertas Livorno contro la Real Sebastiani Rieti. Una partita che il team di Andreazza cerca di tenere in piedi nel primo tempo, per poi subire l’iniziativa avversaria. Rieti saluta e se ne va, mettendo oltre venti punti, nella parte centrale della partita, tra lei e i labronici.

L’ultima vittoria degli amaranto è quella dello scorso 16 ottobre contro Cremona in casa. Poi sono arrivate le sconfitte in casa contro Canù e quella appunto di Rieti. Il bilancio fin qui è di due vittorie e quattro sconfitte per la Libertas.

Punti in doppia cifra alla fine nello score per Italiano, Hooker (15 punti e 3/7 da tre, una prova più convincente, anche se non è bastato), Filloy e Allinei. Banks resta a zero in 25 minuti giocati. Il crollo definitivo avviene nel terzo quarto, che Rieti chiude con un parziale di +19 (33-14). Scavando quel solco che la Libertas non riesce più a colmare. In classifica la Libertas è terzultima in compagnia di Pesaro.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti - Libertas Livorno 1947 97-78 (28-24, 21-17, 33-14, 15-23)

Real Sebastiani Rieti: Skylar Spencer 20 (9/14, 0/1), Giorgio Piunti 16 (2/2, 2/2), Jazz Johnson 15 (2/2, 3/5), Marco Spanghero 9 (3/6, 1/1), Diego Monaldi 8 (0/0, 2/6), Matteo Pollone 8 (1/2, 2/2), Alexander Cicchetti 7 (2/3, 0/2), Ion Lupusor 7 (1/1, 1/3), Alvise Sarto 4 (0/0, 1/3), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/2), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Skylar Spencer 6) - Assist: 23 (Jazz Johnson 7).

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 15 (2/5, 3/7), Nazzareno Italiano 14 (2/3, 3/6), Gregorio Allinei 13 (2/3, 3/4), Ariel Filloy 10 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 9 (2/3, 1/3), Tommaso Fantoni 7 (3/3, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/3), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Luca Tozzi 1 (0/1, 0/0), Adrian Banks 0 (0/1, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 19 1 + 18 (Quinton Hooker 6) - Assist: 15 (Nazzareno Italiano, Ariel Filloy 4)