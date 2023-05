Libertas, se ci sei… batti Vigevano. Stasera gara 2 al “PalaMacchia”

Livorno, 30 maggio 2923 - La Libertas torna in campo stasera contro Vigevano. Questa volta, esauriti i tre turni di squalifica del campo casalingo, la squadra potrà tornare a giocare sul proprio parquet e contare a pieno sul sostegno del pubblico amico.

La Libertas ha bisogno di ritrovare fiducia dopo la sconfitta in gara 1 che ha lasciato, come è inevitabile tossine da smaltire.

La partita di stasera alle 20.45, al PalaMacchia «è fondamentale per il destino della serie – commenta la società – e un caloroso bentornato sarà necessario per dare ulteriore spinta ai ragazzi, che si troveranno di fronte ad un’ennesima grande sfida di questa stagione».

«La Libertas sa come si fa a resettare – ha detto coach Marco Andreazza dopo gara uno – ma è sempre più difficile perché il livello dei competitor si alza e quello delle energie si abbassa ed è per questo che c’è bisogno di tutto. C’è bisogno della tecnica, della tattica, delle prestazioni individuali, del saper resistere in determinati momenti. Queste partite qua, purtroppo o per fortuna perché sono delle finali, si devono giocare nell’arco dei 40 minuti e noi stasera non lo abbiamo fatto».

La Libertas dovrà dare fondo alle energie mentali e fisiche per cercare di portare la serie sull’1-1 prima di spostarsi fuori casa. Vigevano è apparsa forte, ma non è imbattibile.