Libertas sul neutro di Piombino contro Desio

Piombino (Livorno), 17 maggio 2023 – La Libertas Maurelli Livorno gioca contro Desio la gara 2 dei playoff di Serie B. La partita va in scena sul neutro di Piombino a causa della squalifica del campo dopo quanto accaduto al PalaMacchia in gara 1, vinta dai lombardi (rivedi cliccando qui). La Libertas è costretta a vincere per ristabilire la parità.