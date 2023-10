Vittoria al cardiopalma per la Libertas: Omegna battuta 73-71

Livorno, 7 ottobre 2023 - Continua a vincere la Libertas: Omegna battuta 73-71, in un match valido per la seconda giornata di regular season del girone A di B1 Nazionale. Gli uomini allenati da coach Andreazza si son dovuti sudare anche questa vittoria, dopo la faticaccia all’esordio casalingo contro la Virtus Cassino. E’ stata una partita con un finale al cardiopalma, vinta per la tripla corta scagliata da Kosic per Omegna a una manciata di secondi dalla sirena, quando le squadre erano sul 73-71 LL.

Adesso gli amaranto possono tornare a Livorno in testa alla classifica, con 4 punti e a punteggio pieno.

Il film della partita:

STARTING FIVE

OM: Kosic, Picarelli, Chinellato, Torgano, Balanzoni (coach Ducarello)

LL: Bargnesi, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni (coach Andreazza)

1QT (19-21)

Coach Marco Andreazza si affida allo stesso starting five visto contro la Virtus Cassino. Bargnesi, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni i suoi fedelissimi. Omegna risponde con Kosic, Picarelli, Chinellato, Torgano, Balanzoni.

Due triple in 40”: a Chinellato risponde Saccaggi per il 3-3 iniziale.

Paffoni prova ad impostare partita sui ritmi alti, con l’intento di sfiancare la LL sul finire di partita date le caratteristiche della squadra di Andreazza. Subito padrone del PalaBattisti Chinellato, che intercetta il brutto passaggio a metà campo di Saccaggi per la transizione facile al ferro (5-9). Kosic comincia a sparare da tre e inanella due triple consecutive (7-14) a metà frazione. Time-out Andreazza a 4’ dalla fine del primo tempino per cercare di spezzare il flow della Paffoni (16-7). Seconda tripla di serata per Saccaggi che prova a riscattarsi dopo la brutta prestazione alla prima di campionato (10-16). Gran canestro di Williams sfruttando il blocco di Fantoni, appoggia al ferro facile per il 12-16. Finta di passaggio e tripla di Kosic (11 punti in 7’3’” (12-19). Splendido arresto e tiro di Amos Ricci che mette il canestro del 16-19, LL sotto di sole 3 lunghezze (16-19). Taglio vincente di Chinellato per Omegna usciti dal time out (16-21). Ancora canestro di Ricci, che con un’altra tripla porta a -2 lo svantaggio LL (19-21).

2QT (43-34)

Pari 21 in avvio di secondo quarto con il canestro Libertas di Gregorio Allinei dopo pochi secondi. Stupenda tabellata in sospensione di Lucarelli dalla media, per il primo sorpasso LL di partita 23-21. Tozzi felpatissimo piazza il break di 6-0 e costringe Paffoni al timeout (25-21). Kosic e Chinellato di nuovo in campo per Omegna, evidentemente per non far scappare Fantoni e compagni. Meraviglioso canestro di Lucarelli, mani in faccia, chiuso da tre uomini Paffoni per il canestro (difficilissimo) del 27-21. Break aperto di 14-0 tra fine del primo quarto e inizio secondo per i ragazzi di Andreazza, grazia anche al canestro di Ricci 31-21. Completamente fuori dalla partita in attacco la Paffoni. Fantoni continua a segnare per la Libertas (33-21). Continua a macinare gioco e punti la Libertas che si porta sul 39-26, sul +13, dopo 17’ di gioco. Balanzoni prova a dare una scossa ai suoi realizzando 8 punti consecutivi per Omegna (39-32). Omegna torna in partita prima dell’intervallo lungo. Tiro in allontanamento per Fratto e secondo canestro della sua partita per il 41-32. Ancora Fratto sulla sirena sempre lasciandosi cadere piazza il canestro del 43-32 che chiude il secondo quarto di gioco.

3QT (58-51)

Tripla di Tozzi per la LL dopo il canestro Omegna di Torgano in avvio di terzo quarto, Botta e risposta per il 46-36. Chinellato, baciato back con tre giocate che valgono il 46-43. Time out necessario chiamato da Andreazza dopo i 7 consecutivi di Chinellato, già abbondantemente in doppia cifra con 18 punti a referto. Terza frazione più fisica e nervosa, con entrambe le squadre meno precise al tiro, palle perse molteplici e più fallose, consapevoli della posta in palio. Pick n’roll vincente Kosic-Balanzoni per la schiacciata del 5 Paffoni che vale il -3 a metà terzo quarto (48-45). Tripla da 8 metri di Marco Torgano che vale il pari 48. Ennesimo parziale della partita, stavolta piazzato dagli amaranto che con un 8-0 nel giro di pochi minuti porta la LL sul 56-48 a 2’ dal termine del terzo quarto. Libertas avanti di 7 lunghezze dopo 30’ di gioco (58-51)

4QT (73-71)

Baldassarre dall’arco segna la tripla per Omegna del -4 per quello che è l’ultimo quarto di gioco (58-54). Bargnesi, play Libertas, riporta il vantaggio dei suoi compagni sul +6 con un floater di pregevole fattura (60-54). 2 su 2 di Baldassarre dalla lunetta (60-55). Tripla di Kosic (17 per lui) che vale il -2 (60-58). Canestro da leader di Ricci che dà ossigeno alla Libertas (62-58). Triplissima di Fratto, nel momento decisivo della partita per il 60-65 LL. Retine ferme, tanti falli e tanti antisportivi comminati dagli arbitri per questo finale di partita, fino alla tripla di Bargnesi che vale il +6, due possessi pieni (69-63). Balanzoni non demorde e sfruttando i liberi riporta i suoi sul -3 (69-66). Tozzi! canestro da vero campione quello del numero 11 amaranto e che vale oro (71-66). Kosic spreca la palla del potenziale pareggio, sul 71-68, che favorisce la ripartenza vincente di Lucarelli. LL avanti 73-68. Torgano non ci sta e piazza la tripla del -2 (73-71) con 1’21” da giocare. Finale al cardiopalma. Ha avuto il tiro per vincere la Paffoni, palla in mano Kosic a 24” dalla sirena, che forza la tripla corta al ferro che vale la seconda vittoria in due giornate per la Libertas di coach Andreazza. Risultato finale 73-71 LL.

Francesco Ingardia