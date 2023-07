Livorno a carte scoperte: giovedì il presidente Esciua farà il punto della situazione

Settimana particolare quella che si apre lunedì 17 luglio l’US Livorno 1915. Dal punto di vista del calciomercato, dopo che la società amaranto ha annunciato tantissimi arrivi, non si prospettano novità.

Sono in corso le trattative per i nuovi acquisti anche se grandi botti non ci saranno. Sembrerebbe infatti, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, che i profili contattati abbiano avanzato richieste esose per un campionato di Serie D.

Per quanto riguarda il reparto quote sarebbe in fase avanzata la candidatura di Riyad Idrissi del Cagliari. Il laterale mancino, classe 2005, potrebbe essere il giovane di cui mister Giancarlo Favarin avrebbe dato il via libera per l’acquisizione, anche se tutto è in fase di divenire.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, al momento è escluso un under visti gli arrivi di numerosi over come Giuseppe Palma, Filippo Bellini e Lorenzo Sabattini che si vanno ad aggiungere ad Andrea Luci e Daniele Bartolini.

Una cosa è certa, l’US Livorno sta dando forti segnali di ambizione anche se mancherebbero ancora quei top di categoria, che arriveranno, in grado di alzare prepotentemente l’asticella qualitativa della squadra.

La novità di questa settimana, come già detto, non arriverà così dal mercato bensì dalla conferenza stampa convocata dal presidente Joel Esciua per giovedì 20 luglio per presentare la stagione 2023-24. Un’occasione sicuramente per chiarire dubbi, dare conferme e programmare i prossimi arrivi e i prossimi step della squadra. In attesa poi, ovviamente, delle presentazioni ufficiali di direttore sportivo, allenatore e calciatori.

di Filippo Ciapini