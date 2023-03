Livorno a Osta in cerca di riscatto. E la partita sarà a porte chiuse

Livorno, 15 marzo 2023 – Sarà una trasferta senza pubblico quella tra Ostia Mare e Unione Sportiva Livorno. La gara, in programma domenica 19 alle 14.30 allo stadio Anco Marzio, a causa di problemi di inagibilità dell’impianto sportivo sarà giocata a porte chiuse. Gli amaranto dunque non potranno contare sul sostegno del proprio pubblico in terra laziale in una sfida delicata, visti i turbolenti giorni di questa ultima settimana.

Prosegue inoltre il lavoro di mister Lorenzo Collacchioni che, rispetto a inizio stagione, ha trovato una squadra praticamente nuova. Sarà interessante capire come gestirà i nuovi innesti e, soprattutto, con quale modulo giocherà. Sicuramente per la partita di domenica prossima non saranno a disposizione gli squalificati Maikol Benassi e Mattia Lucarelli oltre al lungodegente Francesco Neri che, però, tornerà in gruppo già dopo la sosta. Per quanto riguarda invece l’atteggiamento, l’allenatore ex San Miniato ci ha abituati a un calcio propositivo e offensivo, dunque, non è escluso che il nuovo Livorno sarà a trazione anteriore. Attenzione inoltre agli esterni che avranno un ruolo fondamentale nelle fasi di possesso palla.

Questa la notizia da parte dell’ufficio stampa amaranto: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 ricorda inoltre che, come tutte le trasferte di questa stagione sportiva, la partita Ostiamare-Us Livorno verrà trasmessa in diretta audio-video dal nostro media partner Granducato Tv: canale 15 del digitale terrestre o streaming su https://telegranducato.it/live-tv/".