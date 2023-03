Livorno a Ostia, Collacchioni riparte con la difesa a tre

L'allenatore del Livorno, Collacchioni

Livorno, 17 marzo 2023 – Mancano poche ore alla sfida di campionato tra Ostia Mare e Unione Sportiva Livorno 1915. Gli amaranto arrivano da una settimana turbolenta che ha visto la larghissima sconfitta nel derby contro l’Arezzo seguita dalle dimissioni di Vincenzo Esposito e il conseguente richiamo di Lorenzo Collacchioni.

Pronto per il "terzo mandato", il nuovo allenatore ha trovato una squadra radicalmente cambiata ed è proprio sugli acquisti di gennaio che punterà per la partita di domenica 19 marzo 2023 alle 14,30.

Tantissimi dubbi, ogni reparto messo in discussione. Il nuovo US Livorno di Collacchioni dovrà ripartire dal 3-4-3 con Fabrizio Bagheria tra i pali, in difesa Jacopo Giuliani, Michele Russo ed Elia Giampà. L’infortunio di Andrea Fancelli infatti ha complicato i piani del mister amaranto che dovrà quindi contare su un altro 2004 da schierare titolare. Ecco dunque che è probabile l’impiego di Almamy Camara sulla destra, che tornerà titolare, insieme a Filippo Lorenzoni mentre al centro agiranno capitan Andrea Luci e Simone Greselin.

Qualche dubbio invece per il reparto offensivo. Se da una parte è praticamente certo l’utilizzo (e il ritorno) di Giacomo Lucatti come unica punta, resta da capire quali saranno gli esterni d’attacco. Un possibile posto, visti anche gli infortuni di Faissal El Bakhtaoui e Michele Bruzzo, sembrerebbe preso da Simone Lo Faso, nelle ultime settimane tornato titolare in pianta stabile. L’altra corsia invece è corsa aperta tra Lorenzo Pecchia e Mory Bamba con il primo in vantaggio sul secondo. Per quanto riguarda gli altri infortunati ne avrà per altre 2-3 settimane anche Francesco Neri. L’interessamento del legamento alla caviglia è piuttosto importante e il ragazzo probabilmente tornerà a disposizione per le ultime gare di campionato. Un vero peccato visto che il classe 1996 aveva avuto un ottimo impatto nelle dinamiche dell’attacco e, soprattutto, della partita.

Non è da escludere infine un ipotetico 3-5-2 che vedrebbe l’inserimento di Lorenzo Pecchia al centro del centrocampo e salire le quotazioni di Stefano Longo in coppia con Lucatti. I dubbi però verranno sciolti questa mattina alle 12.20 dove mister Lorenzo Collacchioni farà la consueta conferenza stampa di presentazione della gara.

Filippo Ciapini