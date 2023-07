Livorno ancora immobile, nessun tesserato: “Colpa di un ritardo informatico”

Livorno, 11 luglio 2023 – Ancora un altro giorno senza acquisti ufficiali da parte dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della società amaranto, la ragione per cui è tutto ancora fermo sembrerebbe attribuibile a un ritardo informatico da parte del portale dei tesseramenti della LND che, di fatto, impedirebbe all’US Livorno di ufficializzare i nuovi arrivi. Restano dunque le ultime ore di ipotesi con il presidente Joel Esciua che rimane sull’attenti in attesa dello sblocco del sistema.

Come vi avevamo già anticipato sono già pronti a essere tesserati il portiere classe 2003 Valerio Biagini, il difensore 24enne proveniente dal San Donato Tavarnelle Duccio Brenna e il centrocampista classe 1994 Giuseppe Palma dalla Cavese. Gli ultimi profili sondati dal direttore sportivo Raffaele Pinzani poi sarebbero quelli del centrale difensivo Matteo Ronchi, che arriverebbe dal Forlì, e che, di base, completerebbe insieme ad Andrea Fancelli, Matteo Fissore e molto probabilmente anche l’infortunato Elia Giampà il pacchetto difensivo della retroguardia amaranto.

La ricerca amaranto avrebbe messo gli occhi anche sul centrocampista Filippo Bellini, 24enne del San Miniato, anche se sembrerebbe soltanto un gradimento con l’offerta ufficiale che difficilmente arriverà. Per quanto riguarda gli under, le "spese folli" arriverebbero dal settore giovanile dell’Empoli anche se non è escluso un arrivo top secret di nazionalità straniera.

Lo scouting del direttore sportivo Raffaele Pinzani, con l’assenso dell’allenatore Giancarlo Favarin, poi, avrebbero portato a ridisegnare gli equilibri tattici con un esterno quota pronto a partire dal primo minuto o subentrare. Da questo punto di vista l’identikit del prescelto sembrerebbe quello di Elia Menga. Il classe 2004 si è comportato benissimo sulla corsia bianconera della Pianese dove ha messo a referto 31 presenze e 5 gol.

Il suo arrivo, che sembrerebbe in dirittura d’arrivo, rappresenterebbe sicuramente un ottimo colpo per l’US Livorno che verrà. Resta comunque la speranza che qualcosa si sblocchi in questa giornata e che, quanto prima, vengano sciolti tutti i rebus con le definitive ufficialità.

Filippo Ciapini