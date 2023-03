Livorno-Arezzo, la nostra diretta: 0-1

Tifosi del Livorno in Curva Nord (Foto Novi)

Livorno, 12 marzo 2023 – Si gioca il derby Livorno-Arezzo. Squadre in campo al “Picchi” dalle ore 14,30. Gran cornice di pubblico con almeno 400 tifosi arrivati da Arezzo. Bellissimo il colpo d’occhio della Curva Nord labronica. Cielo sereno, temperatura 22 gradi, terreno in perfette condizioni.

27’ – Espulso Benassi del Livorno, era al secondo giallo. Livorno in 10 uomini.

Il gol: Cantisani dalla bandierina, palla in area: Gucci è appostato completamente solo, nessun difensore amaranto interviene sul traversone. Gucci colpisce di testa e insacca il vantaggio aretino. Sesto gol per lui con la maglia dell’Arezzo.

25’ – Gol Arezzo: 0-1. Gucci di testa sugli sviluppi di un corner.

24’ – Cantisani dal limite: si stende Bagheria e devia in corner.

21’ – Alto tenore agonistico, l’Arezzo adesso si fa più intraprendente e prova a cambiare l’inerzia della partita.

18’ – La difesa amaranto spazza su una punizione dell’Arezzo che recupera qualche metro.

14’ – Ammonito Benassi.

13’ – Si fa vivo l’Arezzo. Pattarello dalla distanza, palla sul fondo

10’ – Ancora 0-0. Inizio molto vivace, le due squadre si affrontano a viso aperto.

7’ – Tiro di G.Neri di poco fuori. Il Livorno spinge.

4’ – Palo del Livorno: Lo Faso! Poi El Bakhtaoui sulla ribattuta, ma Trombini para. Ritmo alto della partita.

1’ – Partita iniziata dopo 1 minuto di raccoglimento per le vittime di Cutro. Livorno in maglia amaranto, Arezzo in casacca bianca.

Le formazioni:

Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, G. Neri, Lucarelli; Bruzzo; Lo Faso, El Bakhtaoui. A disposizione: Fogli, Longo, Giuliani, Frati, Belli, Pecchia, Greselin, Camara, Russo. All. Esposito

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Polvani, Risaliti, Zona; Settembrini, Damiani, Castiglia; Cantisani, Gucci, Pattarello. A disposizione: Viti, Pretato, Bianchi, Convitto, Gaddini, Arduini, Bramante, Pericolini, Foglia. All. Indiani

Arbitro: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno