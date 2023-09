Livorno, ballottaggio Luci-Caponi per il centrocampo. E intanto sui social impazza il “mago” Cesarini

Livorno, 29 settembre 2023 – Giorni di avvicinamento alla gara tra Us Livorno 1915 e Sansepolcro. Gli amaranto, alla seconda gara casalinga allo stadio Armando Picchi, dovranno provare a vincere per continuare con la serie positiva di risultati utili consecutivi e mantenere la testa della classifica. D

i fronte a loro una squadra che, pur in difficoltà di risultati, proverà sicuramente a fare il classico scherzo all’US Livorno dando il tutto per tutto in una gara giocata in una cornice unica.

Molto probabilmente, visti anche gli ultimi infortuni, su tutti quello di Daniele Bartolini che presumibilmente ha concluso anzitempo la stagione, ci sarà nuovamente un ballottaggio a centrocampo tra capitan Andrea Luci e Andrea Caponi. Entrambi hanno dimostrato di essere pronti per giocare con il primo che ha disputato un’ottima partita contro il Ponsacco e appare favorito per la cabina di regia. L’ex Pontedera però sta gradualmente riprendendo i minuti delle gambe e potrebbe essere proprio la gara di domenica 1 ottobre alle 15 l’occasione per partire titolare.

I giocatori “social”

Intanto sui social degli amaranto è apparso un nuovo format per sancire quale giocatore amaranto è stato il migliore del mese. Basterà votare sui profili social ufficiali amaranto di Instagram o Facebook uno dei quattro in lizza tra Alessandro Cesarini, Giulio Giordani, Filippo Bellini e Valerio Biagini. Ci sarà tempo fino alle 15.30 di questo pomeriggio. Il vincitore, poi, sarà premiato nel pre-partita tra US Livorno e Sansepolcro. Questa la nota ufficiale della società: «Da quest’anno il giocatore del mese, che sarà premiato dal nostro partner Zaki - Creative Digital Agency, lo scegli tu! Aggiungi una reazione a questa immagine e vota il migliore di settembre entro le 15.30 di oggi Filippo Bellini, Valerio Biagini, Alessandro Cesarini, Giulio Giordani. Il giocatore del mese di settembre verrà premiato domenica 1° ottobre, in occasione di Us Livorno-Sansepolcro. Puoi votare anche nelle storie Instagram».

Sono già tantissimi i voti degli amaranto che al momento stanno premiando «Il Mago» Cesarini, forte anche delle tre reti in quattro partite.