Livorno, vittoria in casa: festa finale al Picchi per la promozione. Luci, addio e lacrime

Livorno, 27 aprile 2025 – Vittoria per 2-1 contro il Foligno: il Livorno saluta con tre punti l'Armando Picchi, a promozione in Serie C già ampiamente conquistata. Passa in secondo piano il fatto sportivo.

Gli occhi erano tutti puntati su Andrea Luci, che dopo innumerevoli partite e battaglie con la maglia amaranto abbandona il calcio. Ultimo emozionante giro di campo per un giocatore che lega per sempre il suo nome a Livorno.

E il Picchi gli ha tributato un grande applauso. Poi, la squadra ha sollevato la coppa del primato, quella della promozione in Serie C.

Sorrisi, e cori per i Livorno, con la curva nord che ha srotolato un grande striscione, dal messaggio semplice ma diretto: “Grazie ragazzi”. Una stagione da ricordare certamente, ma solo un trampolino di lancio verso il calcio professionistico. Verso nuovi successi. Anche se il ritorno nei professionisti sarà sicuramente molto impegnativo.

I tre punti contro la Fulgens Foligno arrivano nel finale con la rete di testa di Bonassi. Prima, c’era stato il gol di Luci su rigore dopo che la Fulgens era andata in vantaggio con Panaioli. Al fischio finale la grande festa. Emozionante, prima dell’inizio, anche l’ingresso del Livorno, con gli avversari della Fulgens a creare un corridoio per applaudire gli avversari e lo stesso Luci. Adesso per il Livorno l’ultimo impegno dell’anno, in trasferta con il Figline. Quindi la stagione potrà essere archiviata. Per la società, testa subito all’organizzazione della Serie C 2025 / 2026.