Livorno, Caponi lascia alla vigilia del match con il Seravezza Pozzi: le probabili formazioni

Livorno - Obiettivo tornare alla vittoria tra le mura amiche per il Livorno che domenica 29 ottobre sfideranno alle 14.30 il Seravezza Pozzi. Gli amaranto, dopo la vittoria contro il Real Forte Querceta, dovranno mettere in campo una prova di forza anche con le big del campionato e dare un ulteriore segnale. Dall’altra parte, la squadra lucchese vorrà rivendicare la sconfitta casalinga di domenica scorsa e riprendere la scia delle prime in classifica.

La squadra di mister Giancarlo Favarin, invece, dovrà dare un segnale di forza anche contro le big di questo campionato mettendo in campo una prestazione convincente e, ovviamente, vittoriosa.

Lo stesso allenatore dell’US Livorno ha parlato così alla vigilia del match: “Questa partita sarà un esame da non sbagliare – ha detto il tecnico – In casa dobbiamo rivedere qualcosa ma è anche vero che abbiamo affrontato le squadre più forti”.

Già affrontati in Coppa Italia, la squadra lucchese può contare su individualità importanti e su un assetto offensivo, basato sulle ripartenze, che può pungere la difesa amaranto: “Noi bisognerà sfruttare gli episodi che ci capiteranno – ha sottolineato – Sarà fondamentale avere equilibrio e, soprattutto, attenzione”.

Favarin ha poi proseguito analizzando le condizioni dei suoi ragazzi a partire da chi sta per rientrare dopo quasi tre mesi di infortunio: “Sabattini sta rientrando e tra sette o dieci giorni si unirà al gruppo squadra – ha aggiunto – Brenna è rientrato anche se ha degli strascichi dal precedente infortunio. Bassini si è comportato bene contro il Real Forte Querceta – ha continuato – Anche Camara sarà riconfermato, ci è voluto un po’ di tempo per trovare il giusto adattamento ma ha una grande forza fisica e va sfrutta al meglio”.

È così che gli amaranto scenderanno in campo con il 4-3-1-2 con Nicolò Albieri in porta con Matteo Ronchi e Gianmarco Bassini al centro e, sugli esterni, Alpha Camara e Leonardo Brisciani. A centrocampo capitan Andrea Luci sarà insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi. Tutto confermato poi nel reparto avanzato con Alessandro Cesarini che, come sempre, agirà sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco formata da Giulio Giordani, match winner di domenica scorsa, e Sacha Cori, che punta a tornare al gol quanto prima.

Infine l’allenatore amaranto ha concluso con una parentesi su Andrea Caponi che pochi giorni fa ha rescisso il contratto con gli amaranto: “Andrea è un bravissimo ragazzo con un importante passato alle spalle. Non potevo garantirgli un minutaggio adeguato, voleva giocare di più. Mi auguro che possa trovare squadra immediatamente – ha concluso – Non penso che copriremo con l’arrivo di un altro centrocampista, ne abbiamo tanti. Palma ha dimostrato di poter giocare in quel ruolo, possiamo anche giocare con due centrocampisti come abbiamo fatto col Real Forte Querceta”. LE PROBABILI FORMAZIONI

US Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Bassini, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori. All. Favarin Seravezza Pozzi (4-2-3-1): Lagomarsini: Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Granaiola, Bedini; Brugognone, Putzolu, Camarlinghi; Mugelli. All. Amoroso