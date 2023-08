Livorno, che colpo! Preso Alessandro Cesarini

Livorno, 4 agosto 2023 - E’ stata una trattativa impegnativa, complicata, ma alla fine è andata a buon fine e ora c’è l’ufficialità. Il Livorno ha tesserato Alessandro Cesarini (scheda), attaccante classe 1989, 9 gol in 32 presenze nello scorso campionato di Serie C con il Piacenza, dove negli ultimi due anni e mezzo ha disputato 71 partite con 23 gol sempre in C.

Cesarini, prima o seconda punta, vanta quasi 400 presenze e più di 100 gol in Serie C, numeri messi insieme con le maglie di Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Pavia, Reggiana, Siena, Pistoiese e appunto Piacenza.

"Giocatore fuoriclasse e fuori categoria – ha detto il presidente amaranto Joel Esciua –, è stato impegnativo convincerlo perché aveva richieste importanti dalla C. Abbiamo faticato per prenderlo, ma ha firmato. Lunedì sarà a Pievepelago".

"Siamo quasi al completo – ha aggiunto Esciua -, abbiamo diverse situazioni in ballo. Stiamo all'erta per l'ultimo acquisto". Sarà il bomber che ancora manca?

Intanto lo stesso patròn ha ipotizzato che il Livorno venga inserito nel girone A, quello delle piemontesi e liguri.

Gli abbonamenti

Curva Nord: intero 120 euro, ridotto 80 euro, under 12 25 euro; Gradinata: intero 210 euro, ridotto 140 euro, under 12 25 euro; Tribuna laterale: intero 330 euro, ridotto 220 euro, under 12 25 euro; Tribuna centrale: intero 400 euro, ridotto 280 euro, under 12 25 euro; Tribuna vip: 600 euro Tribuna vip hospitality 1.200 euro; Il ridotto vale per donne, over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e under 18 (nati dal 2005 al 2010)

di Filippo Ciapini