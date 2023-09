Livorno, che grinta! Ora ci vuole la spinta dei tifosi

Livorno, 26 settembre 2023 – Ci sono quattro squadre in testa alla classifica nel girone E della Serie D. Appaiate al primo posto, oltre all’Unione Sportiva Livorno 1915, il Tau Altopascio, il Grosseto e il Figline, tutte con due vittorie e un pareggio. Gli amaranto, a conferma del buon momento, compongono la squadra con il miglior attacco in campionato a quota otto. Numeri che, per quanto possano essere prematuri, sono confortanti visto il precedente disastroso anno.

La sensazione è quella di una squadra in salute e grintosa, ma soprattutto in grado di essere sempre pericolosa quando si rivolge nell’area di rigore avversaria. Questo aspetto, fondamentale per una squadra che punta a vincere il campionato, è sicuramente quello più confortante.

L’alchimia tra Alessandro Cesarini, Giulio Giordani e Sacha Cori sembra crescere giorno dopo giorno, partita dopo partita e dovrà continuare anche nella sfida contro il Sansepolcro, in programma questa domenica allo stadio Armando Picchi. Servirà inoltre la spinta del tredicesimo uomo, come lo ha definito mister Giancarlo Favarin, ed ecco dunque che la società amaranto ha annunciato la vendita dei biglietti per la partita: il via mercoledì 27 settembre.

Questa la nota ufficiale: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da mercoledì 27 settembre saranno in vendita i biglietti per la partita Us Livorno-Vivi Altotevere Sansepolcro, valida come quarta giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 1° ottobre alle 15 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Curva Nord - 12 euro più prevendita (ridotto 8), Gradinata - 20 euro più prevendita (ridotto 14), Tribuna laterale - 30 euro più prevendita (ridotto 20), Tribuna centrale - 36 euro più prevendita (ridotto 24), Tribuna vip - 60 euro più prevendita, Tribuna vip hospitality - 120 euro più prevendita, Settore ospiti - 12 euro più prevendita (ridotto 8). Il biglietto ridotto è riservato alle donne, agli Over 65 (nati nel 1958 e precedenti) e agli Under 18 (nati nel 2005 e successivi)".

di Filippo Ciapini