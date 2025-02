Livorno, contro il San Donato un colpo da biliardo che vale tre punti preziosi: 1-0

Livorno, 2 febbraio 2025 – Vittoria fondamentale per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il San Donato Tavarnelle passa per 1-0.

Allo stadio Armando Picchi gli amaranto, complice anche l’atteggiamento ultra difensivo degli ospiti, non riescono a trovare la via della rete per oltre un’ora e venti di gioco quando al minuto 84 Arcuri trova il rasoterra vincente su assist di Gucci. Qualche cambio di formazione per mister Paolo Indiani che, al netto degli infortunati Zaccaria Hamlili e Mattia Parente, schiera nel consueto 3-4-2-1 Filippo Tani in porta con Edoardo D’Ancona, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti nel braccetto difensivo. A centrocampo, sugli esterni, tornano Alessandro Calvosa e Moussa Seck Ndoye mentre la novità è il recupero di Edoardo Bonassi insieme a Filippo Bellini. Sulla trequarti, invece, turno di riposo per Federico Russo con Vieri Regoli e Federico Dionisi a supporto dell’unica punta Simone Rossetti.

Primo tempo a due facce con gli ospiti che partono subito fortissimo prendendo di sorpresa gli amaranto con Gubellini e Purro che si divorano due occasioni colossali sbagliando da pochi metri. Livorno che, piano piano, torna nei ranghi e alza il proprio baricentro sfiorando la rete su schema da calcio di punizione con Calvosa. La squadra di mister Paolo Indiani prende campo e ci prova nuovamente con Regoli, Risaliti e Ndoye ma la vera occasione arriva a pochi secondi dall’intervallo quando Bellini centra una clamorosa traversa. Sulla respinta sia Ndoye che Bonassi non riescono ad agganciare il pallone e concludere a rete la ribattuta.

Il secondo tempo riparte con gli amaranto vicini al vantaggio con Regoli che, dopo una sponda Rossetti, calcia potente ma centrale. Padroni di casa che non riescono a essere incisivi e scattata l’ora di gioco il risultato è sempre bloccato sullo zero a zero. Mister Paolo Indiani inizia con la classica girandola dei cambi e sono proprio loro a svoltare la partita in favore della squadra di casa. Il neo entrato Gucci prima si fa vedere con un colpo di testa pericolosissimo e poi, al minuto 84, serve ad Arcuri una sponda perfetta per la rasoiata del terzino che vale l’uno a zero. Il vantaggio del Livorno, inevitabilmente, scalda gli animi con i padroni di casa che rimangono anche in dieci uomini a causa dell’espulsione di Maffei al novantaquattresimo. Livorno che dunque trova una vittoria importantissima nonostante una gara non bella, ma è proprio da queste partite qui che passa una stagione e l’obiettivo della vittoria del campionato è sempre più vicino. Amaranto che, visto il pareggio di Seravezza Pozzi e Grosseto, tornano a +10 punti sulla prima e sul Fulgens Foligno, biancorossi invece staccati di dodici punti.

Il tabellino

US Livorno (3-4-2-1): Tani; D’Ancona (72’ Arcuri), Brenna, Risaliti; Ndoye, Bonassi, Bellini, Calvosa (64’ Bacciardi); Regoli (68’ Malva), Dionisi (68’ Russo); Rossetti (77’ Gucci). A disposizione: Ciobanu, Siniega, Luci, Marinari. All. Indiani

San Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Tampucci; Croce, Gistri, Bruni; Pecchia (68’ Dema), Falconi (72’ Cecchi), Vitali Borgarello, Carcani (64’ Senesi); Purro, Doratiotto (82’ Maffei); Gubellini (73’ Manfredi). A disposizione: Leoni, Menga, Seghi, Calonaci. All. Bonuccelli

Arbitro: Morello di Tivoli

Rete: 86’ Arcuri

Note: angoli 13-2; ammoniti Pecchia, Regoli, D’Ancona, Dema, Russo, Arcuri; espulso Maffei; recupero 1’+5’