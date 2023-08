Livorno, corsa a due per l'attacco tra Fabio Ceravolo e Simone Saporetti

Livorno 5 agosto 2023 - Un ultimo acquisto e la rosa sarà pronta. Con queste parole Joel Esciua ha annunciato ai tifosi la volontà di chiudere in grande un mercato che, con gli arrivi di Giulio Giordani e Alessandro Cesarini, potrebbe davvero diventare importante. In settimana dunque sono attese le ufficialità di alcuni ragazzi in prova nel ritiro di Pievepelago. Tra questi probabilmente anche la punta classe 2004 Abdoulaye Camara, aggregato con la prima squadra fin dalla partenza.

Ma è sul fronte mercato che tutti i tifosi amaranto aspettano un ruolo soltanto, quella della punta. È così che dopo numerose ricerche il direttore Raffaele Pinzani, l’allenatore Giancarlo Favarin e il benestare del patron Joel Esciua la corsa sembrerebbe essersi ristretta a due profili di altissima qualità, salvo ripensamenti improvvisi. Sfumato Riccardo Bocalon, giudicata infattibile la trattativa per Leonardo Pavoletti e rifiutato Federico Piovaccari, i due nomi sul taccuino amaranto sono quelli di Fabio Ceravolo e Simone Saporetti.

Il primo, svincolato, vanta una carriera invidiabile nei principali campionati di Serie A e Serie B e dopo due stagioni al Padova sarebbe pronto a rimettersi in gioco in una squadra con ambizioni e in un campionato che potrebbe vederlo tornare protagonista. Gli unici scogli sono rappresentati dall’età (36 anni compiuti) e l’ingaggio, sul quale però si può già lavorare.

Il secondo invece, rappresenta un colpo di altissimo profilo da rilanciare. Simone Saporetti infatti arriva da una stagione altalenante a Trento, in Serie C, dove ha collezionato 19 presenze e 5 reti. Il classe 1998, che all’occorrenza può giocare sia come seconda punta che come esterno, ha però un innegabile vizio del gol. Nella stagione 2021-22 infatti è stato autentico mattatore della categoria con la maglia del Ravenna dove ha segnato 32 reti (28 in campionato) e fornito 10 assist in 43 presenze. Numeri che testimoniano le caratteristiche di un giocatore che sa segnare.

Come lo stesso Joel Esciua aveva ribadito oltre un mese fa l’attaccante arriverà dalla Serie C e quel bomber sembra proprio essere uno tra Fabio Ceravolo e Lorenzo Saporetti. Tanta la concorrenza su entrambi i calciatori con il primo corteggiato dal Trapani e il secondo che, pochi giorni fa, aveva raggiunto l’accordo con il Carpi salvo però tornare sui propri passi. È molto probabile che già dalla prossima settimana uno dei due sarà ufficializzato dalla società amaranto. Non resta altro che attendere.

Nel pomeriggio intanto sarà ufficializzata una quota. Infine, falso allarme per Niccolò Nardi, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gurppo, dopo un permesso speciale.

di Filippo Ciapini