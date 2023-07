Livorno, partono i tesseramenti dei giocatori: attese le prime ufficialità

Livorno, 10 luglio 2023 – Inizia a partire da oggi la possibilità di ufficializzare gli acquisti per la stagione 2023-24. È così che il presidente Joel Esciua darà il via alla campagna trasferimenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Troppi i mesi di attesa, la curiosità nei tifosi amaranto è tanta per capire se, effettivamente, le parole del patron amaranto di voler puntare al titolo si riveleranno tali.

Lo stesso Esciua, insieme al direttore sportivo Raffaele Pinzani e, ovviamente, di comune accordo con mister Giancarlo Favarin, hanno già pronti un listone pieno di novità con arrivi funzionali alla causa amaranto.

Tra questi, oltre al centrocampista ex Cavese Giuseppe Palma anche i portieri under Valerio Biagini e Bryan Bonucci, rispettivamente classe 2003 e 2004. Nel listone inoltre figurerebbe un difensore titolare ex San Donato Tavernelle e tutto il reparto quote sistemato.

È proprio per quanto riguarda gli under che il ds Pinzani avrebbe pescato nel settore giovanile dell’Empoli. Il club di Corsi è noto oramai in tutta Italia per la fucina di talenti che ogni anno produce ed è così che la squadra di mercato amaranto ha optato per questa opzione.

Inoltre, sempre sul reparto quote, è pronto un calciatore francese.

Capitolo attaccanti. Joel Esciua sta monitorando giornalmente la Serie C per capire quali profili potrebbero essere adatti alla tattica di Favarin. Sicuramente, dunque, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il reparto offensivo dovrebbe essere composto da almeno due attaccanti provenienti dalla categoria superiore.

Iniziano quindi i giorni decisivi per capire a quale traguardo potrebbe ambire l’Unione Sportiva Livorno 1915. Già a partire dalla giornata di oggi sono attese tutte le ufficialità di caso.

Filippo Ciapini