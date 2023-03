Livorno, domenica contro l’Arezzo il derby in cui servirà il tifo delle grandi occasioni

Un'azione offensiva del Livorno (Foto Novi)

Livorno, 7 marzo 2023 – Una partita per la quale non servono tante parole, che si commenta da sola. È iniziato il countdown per il derby tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Arezzo, in programma domenica 12 marzo alle 14.30 allo stadio Armando Picchi.

Gli amaranto, reduci da due pareggi consecutivi, hanno probabilmente abbandonato le speranze per raggiungere proprio gli ospiti, al momento a più 14 punti di distanza. Archiviata la promozione diretta, dunque, l’obiettivo adesso è consolidare la posizione ai playoff con il Poggibonsi e il Follonica Gavorrano, al momento avanti in classifica, ma che dovranno stare attenti a una squadra che non ha intenzione di lasciare punti per strada.

È così che questa domenica ci si aspetta grande presenza da parte del pubblico, così come quella dei tifosi ospiti. Intanto la società amaranto ha aperto con anticipo la vendita dei biglietti per il derby.

I prezzi come di consueto saranno in Curva Nord - 10 euro più prevendita (ridotto 7), Gradinata - 14 euro più prevendita (ridotto 10), Tribuna laterale - 18 euro più prevendita (ridotto 14), Tribuna centrale - 25 euro più prevendita (ridotto 18), Tribuna vip - 30 euro più prevendita. Il settore ospiti sarà di 10 euro più prevendita.

È vero, in questo momento l’Unione Sportiva Livorno 1915 non brilla per gioco e prestazioni, ma ci sono partite dove l’amore per la maglia va oltre a tutto questo, dove serve quanto più pubblico possibile per caricare una squadra in difficoltà che però vuole rialzare la testa. E il derby contro l’Arezzo dovrà essere una di quelle. Se il pubblico amaranto risponderà presente, la squadra di miste Esposito sarà pronta per la battaglia.

Filippo Ciapini