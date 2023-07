Livorno, dopo i primi quattro acquisti adesso si aspettano i nomi top

Livorno, 13 luglio 2023 – Finalmente si è mosso il mercato del Livorno che in un colpo solo ha annunciato l’acquisto di quattro giocatori.

Come avevamo già annunciato, il primo nodo sciolto è stato quello del portiere che, come previsto, sarà una quota. Valerio Biagini, classe 2003, dunque difenderà la porta degli amaranto. Per lui due titoli nelle giovanili dell’Empoli dove ha vinto gli scudetti Allievi e Primavera. La scorsa stagione era al San Donato Tavernelle sebbene non abbia avuto mai spazio.

Per la difesa poi è arrivato Matteo Ronchi, dal Forlì. Il 27enne vanta ben 71 presenze in Serie C con il Ravenne e circa 60 con la sua ex squadra in Serie D. Un calciatore dunque che abbina qualità, esperienza e anche il vizietto del gol come testimoniano le due reti fatte nella scorsa stagione. Sempre in difesa ricordiamo l’accordo già raggiunto con Matteo Fissore.

Con lui dovrebbe arrivare Duccio Brenna dal San Donato Tavarnelle. Si infoltisce anche il centrocampo dopo l’arrivo di Daniele Bartolini.

I prossimi giocatori del Livorno saranno Lorenzo Sabattini e Filippo Bellini. Il primo, 22 anni, arriva dalla primavera della Sampdoria e nella scorsa stagione si è distinto con la maglia del Flaminia con 35 presenze e 3 gol, oltre a 15 presenze in serie C. Il secondo, classe 1998, vanta 65 presenze in Serie C con le maglie di Carpi, Fermana e Vibonese.

Insomma dei colpi che, almeno dalle statistiche, sembrano frutto di un lavoro certosino da parte della squadra mercato dell’US Livorno, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

I nomi top ancora devono arrivare ma considerando che comunque manca poco meno di un mese all’inizio del ritiro il dado sembrerebbe tratto.

Chiaramente già nella giornata di oggi potrebbero arrivare nuove ufficialità e, perché no, magari anche quei calciatori fuori categoria che tutti i tifosi dell’US Livorno si aspettano di veder vestire la maglia amaranto. Tra questi, sicuramente, è previsto almeno l’arrivo di due attaccanti dalla Serie C e quello del classe 2004 Elia Menga, proveniente dalla Pianese. C’è da dire che, perlomeno, qualcosa si è mosso e adesso non resta altro che attendere i prossimi colpi del presidente Joel Esciua.

Filippo Ciapini