Livorno, ecco il girone: gli amaranto saranno con le emiliane

Livorno, 24 luglio 2023 – E’ iniziata la penultima settimana prima dell’inizio ufficiale di stagione per il Livorno che tra sette giorni partirà alla volta di Pievepelago per il ritiro pre-stagionale. Come vi abbiamo anticipato, la volontà del presidente amaranto Joel Esciua è quella di presentarsi con 30-35 giocatori tra confermati, nuovi acquisti e ragazzi in prova ed è così che il direttore sportivo Raffaele Pinzani sta cercando di accontentarlo.

L’obiettivo primario sono due quote con i giovani laterali Tommaso Nizzoli (2004) e Matteo Martino Coriano (2005) in pole per essere annunciati nel breve tempo.

Inoltre proseguono le conferme sul girone degli amaranto che, probabilmente, eviteranno Grosseto, Follonica Gavorrano e Pianese andando nel girone D che vedrà tantissime squadre provenienti dall’Emilia Romagna. Tra queste il Carpi, affrontato nella prima parte di ritiro 2022 sotto la guida di mister Lorenzo Collacchioni e soprattutto il Piacenza. Fino a pochi giorni fa quest’ultima squadra sembrava dovesse essere ripescata in Serie C ma nella giornata di ieri il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato le graduatorie che vedono al primo posto l’Atalanta Under 23 seguita da Casertana, che ha ricevuto l’oki da parte di entrambe le commissioni, e al terzo posto proprio il Piacenza.

Confermato dunque regolarmente il Mantova, dunque, sembra improbabile che i lupi possano tornare nel calcio professionistico, almeno da questa stagione. La rosa che, caso del destino è allenata da Massimo Maccarone, ha elemento di spicco anche per la categoria superiore. Tra questi il portiere nato a Cecina ed ex Juventus U23 Timothy Nocchi e l’ex terzino amaranto Tino Parisi. Insomma, se confermato ufficialmente, sarà un girone difficilissimo per gli amaranto.

di Filippo Ciapini