Livorno, Esciua scopre le carte: Antonio Obbedio è il nuovo direttore sportivo

Livorno, 10 giugno 2023 – Con un comunicato stampa a sorpresa, l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha annunciato l’arrivo del nuovo staff tecnico.

Sarà presentato martedì 13 allo stadio Armando Picchi, dove ci sarà anche il presidente Joel Esciua. Ancora niente indizi su chi sarà alla guida del nuovo US Livorno e chi invece l’uomo mercato anche se tutte le piste sembrano oramai dirette su due nomi.

Antonio Obbedio

Per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo è Antonio Obbedio il prescelto. Dopo aver interrotto i rapporti con il Renate, il dirigente foggiano avrà il ruolo di rilanciare una società ambiziosa che vuole tornare presto nel calcio dei grandi.

Luca Tabbiani

Per la panchina amaranto invece in pole position c’è Luca Tabbiani. Un leader carismatico e vincente, seguito e inseguito da squadre di categoria superiore come il Catania. A spuntarla, però, sembrerebbe il progetto amaranto.

Questi due nomi rappresenterebbero due colpi da novanta del nuovo patron Joel Esciua che, nel caso in cui fossero confermati ufficialmente, metterebbero il sigillo alle parole dello stesso presidente sulla volontà di costruire una squadra competitiva partendo proprio dall’allenatore e dal direttore sportivo di qualità.

Novità anche per quanto riguarda il responsabile del settore giovanile dell’Unione Sportiva Livorno 1915: Alessandro Doga infatti tornerà in società e si occuperà della gestione dei giovani calciatori amaranto.

Ecco il comunicato della società: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che Joel Esciua, presidente in pectore e proprietario della società a partire dal 1° luglio, martedì 13 giugno alle 16.30 terrà una conferenza stampa nella sala stampa dello stadio Armando Picchi".

Filippo Ciapini