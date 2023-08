Livorno, finisce 1-1 l’amichevole con il Ghiviborgo. In prova anche l’ex Gasbarro

Pievepelago (Modena), 6 agosto 2023 – Finisce 1-1 l’allenamento congiunto tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Ghiviborgo a Pievepelago. Un buon test per la squadra di mister Giancarlo Favarin che nel corso dei 2 tempi ha schierato altrettante formazioni diverse. A seguire gli amaranto circa 400 tifosi venuti da Livorno.

Amaranto che in entrambi i tempi si schierano con un 4-3-3 con un falso nueve come attaccante, in attesa ovviamente di uno tra Fabio Ceravolo e Lorenzo Saporetti.

Tanti i ragazzi in prova, compresi anche il ritorno di Andrea Gasbarro, e il classe 2001 Lucas Defise, anche lui proveniente dal Padova. È così che in porta si vede Biagini (2003) con Nizzoli (2004), Ronchi, Brenna e il giovane Brisciani (2005) in difesa. Centrocampo a tre composto da Bellini, Bartolini, Palma mentre il tridente offensivo con Ferraro (2004), Kosiqi (2005 in prova) e Giordani.

La prima frazione di gara termina per uno a uno con le reti dopo pochi minuti del livornese Bartolini, abile a recuperare una palla persa della difesa del Ghiviborgo, e di Campani con un bel colpo di testa.

Nella seconda frazione di gara spazio per Peluffo (2003) tra i pali, i neoacquisti Camara (2003), Savshak (2005) in coppia con Fissore al centro e Coriano (2005), in prova, a completare la corsia laterale. In mezzo al campo Sabattini, Luci, Pecchia mentre l’attacco è composto da Frati, Menga (2004), Nardi (2004).

L'allenatore Favarin nel ritiro di Pievepelago

Tantissimi giovani e altrettanti ragazzi in prova per una squadra che sta cercando di abbinare quote di qualità a calciatori di esperienza.

Interessante poi la presenza di Andrea Gasbarro, in prova con gli amaranto. Nel caso in cui venisse tesserato rappresenterebbe un ottimo colpo per la squadra di mister Giancarlo Favarin che acquisterebbe un ragazzo che abbina caratteristiche difensive importanti a doti di leadership e, soprattutto, identità, in quanto livornese.

Poche emozioni e un palo per l’US Livorno nella seconda frazione con zero reti da entrambe le parti. Intanto gli amaranto hanno annunciato l’arrivo di altre due quote.

Questi i comunicati ufficiali: «L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il portiere Daniel Peluffo-Wiese, uruguaiano di origini statunitensi classe 2003, ex Nazionale uruguaiano Under 20, nelle ultime due stagioni nella quarta serie tedesca con le maglie di SpVgg Unterhaching e Türkgücü München».

E ancora: «L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore centrale/terzino destro Ivan Savshak, irlandese di origini ucraine classe 2005, ex Nazionale irlandese Under 17, nell’ultima stagione nel massimo campionato giovanile polacco con la maglia del Gornik Zabrze».

Entrambi i giocatori dunque vantano un ottimo curriculum con le rispettive Nazionali di appartenenza, sintomo di una società che vuole puntare anche ai talenti stranieri per arricchire la propria rosa.

Sul fronte attaccanti invece, come vi abbiamo anticipato da giorni, continuano i serrati contatti con Fabio Ceravolo e Lorenzo Saporetti con quest’ultimo che sembrerebbe in vantaggio sul primo. Inoltre crescono le possibilità di inserimento nel girone A (piemontese-ligure) per il Livorno che verrebbe accorpata insieme ad altre realtà toscane come il Real Forte Querceta di Nicola Sena.

di Filippo Ciapini