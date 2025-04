Livorno-Flaminia 2-2, le pagelle: Hamlili, che partita. Bonassi si vede poco

Livorno, 13 aprile 2025 – Ecco le pagelle del Livorno nella sfida con il Flaminia.

Cardelli 5.5: Un’uscita troppo avventata che causa il rigore del vantaggio ospite. Può fare poco sulla seconda rete. D'Ancona 5: Troppi palloni sanguinosi persi, soffre tremendamente l’attacco avversario. (Dal 77’ Marinari sv) Borri 5: Sfiora l’eurogol dopo pochi minuti, non riesce ad arginare la velocità di Sirbu e non è in posizione sulla seconda rete del Flaminia. Siniega 5: Sfortunato in occasione della traversa, ma come tutto il reparto va in difficoltà sugli attaccanti avversari. Più di qualche incertezza sull’azione che causa il rigore in favore degli ospiti. Bonassi 5.5: Errore sottoporta da matita rossa, si vede poco sulla fascia. Bellini 5.5: Le condizioni del campo non lo aiutano, per lui giornata no. (Dal 72’ Luci 6: Passerella d’onore per il giocatore con più presenze nella storia del Livorno). Hamlili 7: Si vede con un tiro a fine primo tempo. Molto bene in fase di impostazione e altrettanto decisivo nei duelli in mezzo al campo. Partita sontuosa per il numero ventotto amaranto. Parente 5.5: Sbaglia praticamente tutto nel primo tempo, più attento nella ripresa. Malva 7: Per distacco il miglior giocatore degli amaranto, la rete è la ciliegina sulla torta di una prestazione ineccepibile. (Dall’84 Ndoye sv) Russo 6: Tra i pochi a cercare sempre la giocata individuale, poco pericoloso. (Dal 60’ Rossetti 7: Neanche il tempo di entrare in campo che timbra il cartellino. Dionisi 6: Si vede poco, anzi pochissimo, ma quando riceve il pallone tra i piedi mostra tutta la sua qualità. Innesca la rete del 2-1 amaranto. (Dall’84’ Brenna sv).