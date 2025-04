Livorno-Flaminia 2-2, pari al Picchi nel giorno della festa promozione. Ricordando Morosini

Livorno 13 aprile 2025, Giornata agrodolce per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Flaminia Civita Castellana pareggia per 2-2. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto vanno sotto di una rete dopo pochi minuti salvo poi ribaltare la partita grazie a Malva e Rossetti. Gli ospiti non mollano e a circa quindici minuti dal termine trovano il pari gelando il caldissimo pubblico di casa.

Qualche cambio di formazione per mister Paolo Indiani che conferma il solito 3-4-1-2 con Daniele Cardelli in porta seguito dal braccetto difensivo inedito composto da Giacomo Siniega, Lorenzo Borri ed Edoardo D’Ancona.

A centrocampo sugli esterni Luca Bonassi e Mattia Parente con Zaccaria Hamlili al centro insieme a Filippo Bellini. Sulla trequarti Federico Dionisi, con la fascia di capitano addosso, insieme a Federico Russo alle spalle del centravanti Alessandro Malva. Parte subito forte il Livorno che sfiora il vantaggio dopo due minuti con Borri che ci prova al volo costringendo Nespola a una bella parata, sulla respinta Bonassi da pochi passi spreca tutto.

A passare in vantaggio sono però gli ospiti su rigore con Tascini al quarto minuto. Grave l’errore del direttore di gara che non ha sanzionato un precedente e netto fallo ai danni di Malva innescando il contropiede avversario.

La partita si accende subito con molti contatti non fischiati che fanno infiammare i tifosi amaranto presenti. Il Livorno però vuole trovare immediatamente il pareggio e ci prova con Dionisi che colpisce a rete, ma in posizione di fuorigioco.

Alla mezz’ora gli amaranto, nonostante i ritmi abbassati, colpiscono una traversa con Siniega che sugli sviluppi di un corner svetta più alto di tutti ma centra in pieno il legno. A fine primo tempo gli amaranto nuovamente vicini al pareggio con Hamlili che riceve un pallone da Russo e calcia di prima intenzione da fuori area, bravo il portiere del Flaminia a farsi trovare pronto.

Seconda frazione che riparte con un contropiede del Livorno con Malva la cui conclusione viene ostacolata all’ultimo tuffo. Sempre Malva pochi minuti più tardi ci prova nuovamente con lo stesso esito. La caparbietà del giovane numero undici amaranto viene però premiata al minuto 53 quando con una bella rasoiata dal limite dell’area trova il pareggio. Livorno che, galvanizzato, rischia di trovare il raddoppio immediato sempre con Malva che non conclude a rete un cross perfetto di Hamlili.

Scattata l’ora di gioco è Rossetti, appena entrato, a regalare il raddoppio all’US Livorno approfittando da vero rapace dell’area di rigore di una respinta corta del portiere avversario. Quando la partita sembrava in cassaforte gli ospiti trovano il pareggio a circa un quarto d’ora dalla fine con Ciganda Forni che appoggia comodo in rete un traversone dalla destra.

La difesa del Livorno scricchiola e Tascini ha immediatamente sui piedi la palla del tris e della doppietta personale, ma dopo aver saltato Cardelli calcia clamorosamente fuori a porta libera. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma il tempo per giocare e poco e così il direttore di gara fischia tre volte sancendo la fine della partita. Il tabellino

Livorno-Flaminia 2-2 US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D'Ancona (77' Marinari), Borri, Siniega; Bonassi, Hamlili, Bellini (72' Luci), Parente; Malva (84' Ndoye), Russo (60' Rossetti); Dionisi (84' Brenna). A disposizione: Tirelli, Frati, Arcuri, Niccolai. All. Indiani Flaminia Civita Castellana (3-5-2): Nespola; Benedetti, Lisari, Penchini (78' Igini); Orlandi, Mattei (65' Ciganda Forni), Malaccari (65' Fracassini), Ricozzi, Casoli; Sirbu, Tascini. A disposizione: Brusca, Massaccesi, Lo Zito, Pigna, Celentano, Alagia. All. Onofri Arbitro: Lascaro di Matera Reti: 5' rig. Tascini, 53' Malva, 63' Rossetti, 75' Ciganda Forni Note: angoli 11-1; ammoniti Penchini, Lisari, Hamlili, Ndoye; recupero 1' e 4’