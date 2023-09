Livorno, Giordani è già un condottiero amaranto: “Tutta la squadra è pronta a lottare per questa maglia”

Livorno, 13 settembre 2023 – Manca sempre meno alla bellissima sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Grosseto. La partita che sarà in programma domenica 17 settembre allo stadio Armando Picchi.

Gli amaranto dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per uscire vincitrici contro quella che è la squadra maggiormente candidata al titolo di questa stagione. Le ultime due partite, però, hanno rimesso in gioco tutti gli equilibri e c’è da dire che per quello che hanno offerto i ragazzi di mister Favarin tutto può succedere.

Tanti gli aspetti positivi di questa squadra, tra cui lo spirito di sacrificio visto dal reparto offensivo nella vittoria contro il Poggibonsi. Un segnale commentato così dal “man of the match” Giulio Giordani, autore di una rete, un assist e tantissime belle giocate: "Per arrivare a determinati obiettivi bisogna sacrificarsi e lo sappiamo sia io che Cesarini e Mutton – ha detto il trequartista – Capiterà di dover soffrire per mantenere un vantaggio o recuperare uno svantaggio, ma noi siamo sempre pronti a lottare per questa maglia".

Giordani si è poi rivolto ai tifosi amaranto: "Tra di noi c’è la disponibilità di lottare su ogni pallone in entrambe le frasi – ha detto – Potete star certi che ci troverete sempre a combattere, anche se vinciamo di tre reti come è successo col Poggibonsi".

Parole di un calciatore che si sta caricando, insieme a tanti altri, un gruppo giovane ma con ottime potenzialità. Frasi del genere, dette soprattutto da un calciatore che di ruolo è attaccante, è sempre un bene e questo dà una spinta di fiducia per una partita dove gli undici titolari, insieme ai subentrati, dovranno correre, lottare e sudare per una maglia che un disperato bisogno di tornare nel calcio che conta. E con una squadra così motivata, nessun risultato è scontato.

Capitolo biglietti: i tagliandi potranno essere acquistati al Punto Amaranto (stadio Armando Picchi, piazzale Montello 14 - aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19), nei tantissimi punti vendita in città convenzionati con l’US Livorno oppure online sul portale VivaTicket".

di Filippo Ciapini