Livorno: i nomi più attesi sono Palma, Brenna e Menga

Livorno, 13 luglio 2023 – Slittano di un giorno le nuove ufficialità dell’Unione Sportiva Livorno 1915 dopo il quadruplo annuncio del portiere Valerio Biagini, del difensore Matteo Ronchi e dei centrocampisti Lorenzo Sabattini e Filippo Bellini.

Il presidente Joel Esciua, al momento, sembrerebbe concentrarsi maggiormente sugli aspetti dirigenziali con la scelta di affidarsi a un nuovo direttore generale che arrivi dall’imprenditoria locale. La squadra però deve essere allestita e anche in fretta visti i movimenti delle altre squadre e non è scontato che i prossimi acquisti possano essere annunciati nella giornata di venerdì 14 luglio.

I nomi più attesi sono quelli della mezzala Giuseppe Palma, ex Cavese e classe 1994, del difensore classe 1998 ex San Donato Tavernelle Duccio Brenna e dell’esterno offensivo quota (2004) Elia Menga dalla Pianese. Proprio quest’ultimo, se confermato, sarebbe un discreto colpo messo a segno dal direttore sportivo Raffaele Pinzani. Lo scorso anno, infatti, con i bianconeri ha totalizzato 31 presenze e 5 reti, per la precisione 4 in Serie D. Un bottino non eccelso, sia chiaro, ma la giovane età e comunque le tante presenze in una squadra che ha lottato fino all’ultimo per la vittoria del campionato, offrono ampi margini di miglioramento.

Chiaramente però nel listone di annunci che Joel Esciua ha preparato figurano peraltro anche altre quote, di cui un paio provenienti dall’Empoli e una dal Cagliari, e almeno altri due centrocampisti over.

A rilento invece le trattative per gli attaccanti centrali che però sono dettate dalla volontà di Esciua di avere almeno due profili provenienti dalla Serie C. Il mercato di quest’ultima categoria è ancora abbastanza fermo, anzi, stenta a decollare. Questo impedirebbe dunque agli stessi centravanti di avere notizie su eventuali conferme o meno e, contemporaneamente, alla squadra amaranto di potersi muovere in entrata. Non è da escludere dunque che l’arrivo dell’attaccante titolare possa arrivare nelle ultime battute di mercato anche se queste sono tutte ipotesi.

Sempre sul mercato in entrata, infine, si complica la pista che porta a Bryan Bonucci con il classe 2004 ex Inter che sarebbe corteggiato da altre pretendenti. Al momento la trattativa è ferma, proprio come… il mercato dell’US Livorno.

Filippo Ciapini