Livorno, il presidente Esciua fa il punto su società e mercato

Livorno, 20 luglio 2023 – Il neopresidente del Livorno Joel Esciua incontra i giornalisti per fare il punto sulla situazione della società e della squadra.

Ecco la nostra diretta

ESCIUA

“Siamo ambiziosi, vogliamo arrivare a fare delle cose importanti che non sono state viste in queste categorie. Dobbiamo avere i mezzi”. “Vittorio Mosseri è il nuovo direttore generale. Un uomo che conosco da 3 anni e mezzo, il primo con cui ho parlato quando sono arrivato. È un uomo di grandissima esperienza sia a livello Nazionale e internazionale, è un dirigente e leader sia a livello organizzato che per trarre il meglio dalle persone”.

"Nonostante sia sempre venuto allo stadio, non è un uomo di calcio e questo lo considero un vantaggio perché ci stiamo adattando ai tempi moderni”.

"Il presidente Fernandez invece si occuperà di tutto quello che riguarda l’immagine e la relazione con la città. Sarà affiancato da un paio di persone, avremmo modo di creare tanti legami”.

Renzo Melani sarà consulente sportivo. “Ci aiuterà a identificare su giocatori e situazioni”.

Campi di allenamento: "Tutto confermato con il Coni, sarà pronto l’ultima settimana di agosto. Mercoledì, giovedì e venerdì si allenerà lì la squadra. Martedì e sabato invece si svolgerà allo stadio Armando Picchi a porte aperte per il primo giorno citato mentre a porte chiuse la rifinitura”.

Ritiro: “35/36 gli aggregati compresi i giocatori in prova, si partirà il 30 luglio e finirà il 13 agosto e dopo 3 giorni di riposo si ripartirà il 17 a Vinci per altri dieci giorni per un totale di 24 giorni di ritiro”.

Amichevoli: 3 agosto a Pievepelago selezione delle montagne pistoiesi. 6: Ghiviborgo a Pievepelago 9 agosto in attesa di ufficialità amichevole di gran rilievo a Livorno allo stadio- 13 agosto: amichevole contro Aglianese, da capire dove 19 Agosto: contro Settembre 21 Agosto Rosignano 24 Lamporecchio.

“Abbiamo preso giocatori che prima di esserlo sono uomini veri. Sia il mister che Pinzani sono tranquilli su questo punto di vista, questo sarà la nostra priorità”.

MOSSERI

“Sono emozionato, spero di non deludere le sue aspettative e le mie che sono entrambe alte. Ho avuto il modo di conoscere tutto il team e credo di farli lavorare in sintonia sia un compito abbastanza facile. L’obiettivo è chiaro. Vincere sul campo e sui bilanci con una squadra coesa e forte che condivide obiettivi”.