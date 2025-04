Livorno in C, la festa allo stadio con la squadra tra cori e fuochi artificiali

Livorno, 6 aprile 2025 – Fuochi artificiali, cori, abbracci, l’immancabile inno “L’amaranto è la nostra bandiera” e tanta, tanta gioia. Grande festa a Livorno per il ritorno tra i professionisti della squadra labronica.

La festa per la promozione in C del Livorno si è spostata da Terranuova Bracciolini, dove l’1-1 con la Traiana ha dato la matematica certezza della Serie C, allo stadio Armando Picchi. Migliaia di tifosi hanno aspettato l’arrivo della squadra per poi stringerla in un caloroso abbraccio. Il Livorno torna tra i professionisti, dove merita per blasone ed entusiasmo della città.