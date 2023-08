Livorno, in prova l'attaccante Bruno Ignacio Barranco

Livorno, 3 agosto 2023 – Spunta un nome nuovo per l'attacco amaranto. Si sta infatti allenando con la squadra di mister Giancarlo Favarin l'attaccante italo argentino Bruno Ignacio Barranco. Classe 1997 la scorsa stagione ha totalizzato 37 presenze e 11 reti con la maglia dello Stresa Vergante, in Serie D. A luglio era stato ufficializzato dal Chieri ma, successivamente, l'accordo non si è poi formalizzato.

Insieme a lui anche l'attaccante francese Abdoulaye Camara. Il 18enne svincolato arriverebbe dalle giovanili del Nantes U19. Due attaccanti che, sulla carta, non sposterebbero gli equilibri di una squadra che vuole vincere il campionato, ma che comunque potrebbero dare un apporto a gara in corso.

Inoltre si sono riavvicinate le parti per il fantasista Alessandro Cesarini dopo un allontanamento iniziale. Nel caso in cui sposasse la causa amaranto possibile che il tecnico dell'Unione Sportiva Livorno opti per un 3-4-2-1 con Giordani e Ceccarelli alle spalle di un attaccante.

Intanto poi la società ha annunciato l'inizio della campagna abbonamenti che presenterà lunedì 7 agosto. Questo il comunicato ufficiale: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che domani, venerdì 4 agosto, alle 17.30 nella sala stampa dello stadio Armando Picchi, verrà presentata la campagna abbonamenti per il campionato di Serie D 2023/24. Durante la conferenza stampa, verranno annunciate tutte le tariffe e le modalità per sottoscrivere - a partire da lunedì 7 - le tessere stagionali". Auspicabile, ovviamente, che presentando la campagna abbonamenti sia anche pronto quel colpo che tutti i tifosi amaranto aspettano.

di Filippo Ciapini