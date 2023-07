Livorno in ritiro a Pievepelago da domenica 30 luglio a domenica 13 agosto

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, da domenica 30 luglio a domenica 13 agosto, la prima squadra svolgerà il ritiro estivo nel Comune di Pievepelago (Modena) per preparare la stagione sportiva 2023/24.

Pievepelago

I calciatori e lo staff tecnico alloggeranno all'Hotel Valle Verde, mentre gli allenamenti - tutti a porte aperte - verranno svolti allo stadio Riccardo Mordini. La squadra avrà a disposizione due campi, una palestra e una piscina.

Il campo del ritiro estivo del Livorno a Pievepelago (Modena)

La società ringrazia l’amministrazione comunale di Pievepelago per la disponibilità e l’associazione The Camp di Marco Brunetti per la collaborazione.

L'hotel di Pievepelago (Modena) dove alloggerà il Livorno per il ritiro estivo

Il ritiro sarà anticipato dal raduno nella giornata di sabato 29 luglio, con test atletici allo stadio Armando Picchi alle 9.30 e alle 15.30. La partenza per Pievepelago è fissata per domenica 30 luglio alle 9.30, mentre il primo allenamento è in programma alle 17.